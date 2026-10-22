Veliko priznanje za Toma Cruisea, dobit će važnu nagradu

Vivien Killilea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američki glumac Tom Cruise, poznat po brojnim filmovima kao što su "Riskantan posao" i "Top Gun", primit će nagradu za životno djelo Američkog filmskog instituta (AFI) na svečanosti koja će se održati u Hollywoodu u travnju, objavili su u četvrtak organizatori.

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AFI, neprofitna organizacija posvećena očuvanju i promicanju filmske umjetnosti, tu nagradu dodjeljuje svake godine od 1973. Među dosadašnjim dobitnicima su Bette Davis, Gene Kelly, Elizabeth Taylor i Tom Hanks.

Cruise je u filmskoj industriji poznat kao jedan od najvećih zagovornika kina.

"Kao glumac i producent, svemu što radi pristupa s iznimnom predanošću. Posebno cijenim njegovo duboko uvjerenje u važnost filmova i njihovu sposobnost da okupljaju ljude", izjavila je producentica Kathleen Kennedy, predsjednica Upravnog odbora AFI-ja.

Cruise je triput bio nominiran za Oscara u glumačkim kategorijama, a prošle je godine dobio počasnog Oscara za svoj dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti.

Među njegovim najpoznatijim filmovima su "Jerry Maguire", "Specijalni izvještaj", "Malo dobrih ljudi", "Kišni čovjek" i filmovi iz serijala "Nemoguća misija".

Njegov najnoviji film, visokobudžetna crna komedija "Digger", nije ostvario očekivane rezultate na kinoblagajnama. Prvog vikenda prikazivanja u listopadu zauzeo je peto mjesto na ljestvici gledanosti u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.