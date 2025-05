"U eri dominacije CGI superheroja, Cruiseova dugovječnost počiva na autentičnost’ njegovih nastupa. Poput Christophera Nolana, on zastupa analogno filmsko stvaralaštvo u digitalno doba. No dok Nolan to radi iza kamere koristeći praktične efekte i film velikog formata, Cruise to utjelovljuje na ekranu kroz stvarne vratolomije i stvarnu opasnost", rekao je Stuart Joy, voditelj filmskog i TV studija na Sveučilištu Solent u Ujedinjenom Kraljevstvu.