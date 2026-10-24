Otkriveno koliko Hrvata ilegalno pristupa sadržaju na internetu: Poznato i koliko ih portalima plaća pretplatu

Prema istraživanju, u posljednjih dvanaest mjeseci gotovo 69 posto ispitanika barem je jednom koristilo neki besplatni, ali nelegalni način pristupa sadržaju. Njih 41 posto gledalo je filmove, serije ili sport na neslužbenim stranicama, a svaki četvrti skidao je sadržaj putem torrenta. Više od petine pratilo je prijenose uživo na neovlaštenim stranicama, a gotovo svaki sedmi pročitao je članak koji se inače plaća, a da ga nije platio.