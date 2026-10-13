AI bi se uskoro mogao sam širiti preko televizora i pametnih pećnica: "Bilo bi ga teško zaustaviti"

Istraživanje se usredotočilo na uređaje povezane s internetom, poput Android televizora, pametnih kućanskih uređaja i drugih povezanih naprava, koji su često slabo zaštićeni. Tvrtka je upozorila i da bi, nastave li se manji modeli poboljšavati dosadašnjom brzinom, do kraja ove godine mogli postati sposobni za autonomnu replikaciju. Ubrzo nakon toga mogli bi uslijediti i sustavi za replikaciju temeljeni na drugim modelima.