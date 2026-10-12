Kako blokirati neželjene pozive i SMS poruke na mobitelu

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Neželjeni telefonski pozivi i SMS poruke mogu postati ozbiljna smetnja, osobito kada se ponavljaju iz dana u dan. Bilo da je riječ o reklamnim pozivima, nepoznatim brojevima ili upornim osobama s kojima više ne želite komunicirati, problem se može riješiti uz nekoliko jednostavnih postavki.

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Postupak blokiranja razlikuje se ovisno o tome koristite li Android ili iPhone, a korisnicima Appleovih uređaja dostupan je i dodatni način filtriranja poruka s nepoznatih brojeva.

Android: Nekoliko koraka dovoljno je za blokiranje broja

Na Android uređajima postupak blokiranja može se razlikovati ovisno o proizvođaču mobitela i verziji operacijskog sustava. Opcija za blokiranje u pravilu se nalazi u aplikaciji za kontakte ili popisu poziva, prenosi Fenix Magazin.

Najprije pronađite broj ili kontakt koji želite blokirati. To možete učiniti u telefonskom imeniku, popisu poziva ili aplikaciji za poruke putem koje primate SMS-ove.

Nakon toga otvorite izbornik na mobitelu. Ovisno o uređaju, on može biti označen s tri točke ili simbolom slova „i” unutar kruga. Odaberite opciju „Blokiraj” ili „Stavi na popis blokiranih”, pri čemu se točan naziv može razlikovati od proizvođača do proizvođača.

Na nekim uređajima odgovarajući izbornik možete otvoriti i tako da pritisnete broj telefona i zadržite prst na njemu.

Kada je broj blokiran, uz njega ili pokraj njega pojavit će se simbol koji označava zabranu poziva. Time se potvrđuje da vas taj kontakt više ne može nazvati.

Ako se naknadno predomislite, blokadu možete ukloniti ponavljanjem istog postupka, ali odabirom opcije za deblokiranje.

iPhone: Kako blokirati pozive i poruke

Korisnici iPhonea također mogu jednostavno spriječiti neželjene pozive i poruke. Za to je potrebno otvoriti aplikaciju Telefon i pronaći kontakt ili broj koji više ne žele primati.

Ilustracija / Pixabay

Nakon što odaberete željeni broj ili kontakt, pomaknite se do dna zaslona i dodirnite opciju „Blokiraj pozivatelja”.

Blokiranje mijenja način na koji se poziv obrađuje. Osobi koja zove može se činiti da je linija neprestano zauzeta, dok primatelj poziv ne vidi izravno. Naknadno ipak može dobiti obavijest o propuštenom pozivu.

Blokiranje obuhvaća i SMS te iMessage poruke, koje se nakon toga više ne isporučuju blokiranom primatelju.

Popis blokiranih brojeva možete naknadno urediti

Na iPhoneu je moguće provjeriti koji su kontakti blokirani, dodati nove brojeve ili ukloniti postojeće blokade.

Za pregled popisa otvorite Postavke, zatim odaberite Telefon i opciju Blokirani kontakti. Ondje možete dodati nove kontakte na popis.

Ako neki broj želite ponovno učiniti dostupnim, dodirnite ga i prijeđite prstom ulijevo. Pojavit će se opcija „Deblokiraj”, kojom možete ukloniti zabranu.

Nepoznate SMS poruke: Dodatna zaštita za korisnike iPhonea

Blokiranje pojedinačnih brojeva nije uvijek dovoljno za zaštitu od neželjenih poruka. Pošiljatelji spama, a osobito prevaranti, često mijenjaju telefonske brojeve kako bi nastavili slati poruke i zaobišli postojeće blokade.

Jedan od primjera su lažne SMS poruke o dostavi paketa, kojima prevaranti pokušavaju navesti korisnike da na svoje uređaje preuzmu opasne trojanske programe.

Zbog toga se korisnicima iPhonea preporučuje i uključivanje filtra za poruke s nepoznatih brojeva.

Postupak je jednostavan:

Otvorite Postavke na iPhoneu.

Odaberite opciju Poruke.

Uključite funkciju „Filtriraj nepoznate pošiljatelje”.

Nakon aktiviranja te postavke, poruke s brojeva koji nisu prepoznati razvrstavat će se u zaseban popis unutar aplikacije Poruke.

Ako sustav neku poruku prepozna kao moguću neželjenu poruku, korisnik je može izravno prijaviti Appleu.

Takve postavke omogućuju bolju kontrolu nad dolaznim pozivima i porukama te pomažu u smanjenju neželjene komunikacije na pametnom telefonu.