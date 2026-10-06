U Hrvatskoj ove godine više od 1200 hakerskih napada: Posebno se ističe jedna vrsta prevara

Osim toga, zabilježen je i veći broj prijevara povezanih s turističkim rezervacijama, u kojima se koriste stvarni podaci o rezervacijama kako bi se uvjerilo građane da dostave podatke bankovnih kartica ili izvrše dodatne uplate. Učestale su i prijevare putem WhatsAppa, u kojima se preuzimaju korisnički računi koji se potom koriste za širenje novih prijevara među kontaktima žrtava.