KIBERNETIČKI NAPAD
Drama u Francuskoj: Hakeri poremetili rad hladnjaka u stotinama trgovina, hrana uništena, izbili i požari
Stotine supermarketa u Francuskoj pretrpjele su kibernetički napad zbog kojeg su rashladni uređaji podigli temperaturu, pa su trgovine morale baciti pokvarene svježe i zamrznute namirnice.
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Trgovački lanci E. Leclerc, Intermarché i Coopérative U potvrdili su za AFP da su bili meta napada, koji je čelnik Coopérative U Dominique Schelcher opisao kao "neviđen".
Napadom je pogođeno najmanje 300 trgovina Intermarchéa i njegova brenda Netto, više od 100 poslovnica Coopérative U te nekoliko trgovina E. Leclerca.
Prema televiziji BFM, hakeri su uspjeli daljinski pokrenuti prisilno odmrzavanje rashladnih sustava u brojnim trgovinama. Intermarché je upozorio da će pogođene poslovnice morati baciti sve svježe i zamrznute proizvode.
Na meti zastarjeli sustavi hlađenja
E. Leclerc potvrdio je da je napad pogodio jednog od njegovih dobavljača rashladne opreme, što je utjecalo na rad rashladnih sustava u nekoliko trgovina.
Prema izvoru upoznatom sa slučajem, na meti su bili sustavi za upravljanje hlađenjem danskog proizvođača Danfoss. Tvrtka je objavila da je većina pogođene opreme zastarjela te da više ne dobiva softverske ni sigurnosne nadogradnje.
Francuska agencija za kibernetičku sigurnost utvrdila je ranjivost u softveru danske tvrtke i kontaktirala proizvođača. Francuske vlasti surađuju i s europskim kolegama jer bi napad mogao zahvatiti i druge zemlje.
Istraga treba utvrditi razmjere štete
Pariško tužiteljstvo potvrdilo je da je otvorena istraga o velikom kibernetičkom napadu na rashladne uređaje nekoliko velikih trgovačkih lanaca. Istražitelji trebaju utvrditi razmjere štete, gubitke hrane i povezanost s izbijanjem požara, koji su također prijavljeni.
Schelcher je napad nazvao "iznimno ozbiljnim" i "neprihvatljivim", ističući da su pogođeni uređaji ključni za očuvanje svježih proizvoda i opskrbu stanovništva. Dodao je da su timovi tvrtke angažirani na što bržem rješavanju problema.
Napad pokazao ranjivost povezane opreme
Stručnjak za kibernetičku sigurnost Antoine Hautin upozorio je da se rashladni uređaji, koji su nekoć bili odvojeni od interneta, danas povezuju putem senzora i sustava za daljinsko praćenje.
Ako je napad istodobno zahvatio stotine uređaja, riječ je o napadu određene razine sofisticiranosti.
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