Lokve vode i pokvarena hrana, tisuće hladnjaka hakirano. Trebamo li biti zabrinuti?

Nijedna skupina ni pojedinac zasad nisu preuzeli odgovornost za kibernetički napad. Činjenica da hakeri nisu javno zatražili otkupninu, što je često slučaj u takvim napadima, upućuje na to da im je glavni cilj možda bio izazvati probleme ili uznemiriti javnost, rekao je za CNN britanski stručnjak za kibernetičku sigurnost Ken Munro.