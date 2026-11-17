medicinskog podrijetla
FOTO / Udruga "Gospić je naš dom" pronašla novi otpad kod Rakitovca: "Horor nedaleko od silosa"
Udruga "Gospić je naš dom" objavila je na društvenim mrežama da je na području Rakitovca, nedaleko od silosa u Gospiću, otkriven novi otpad za koji tvrde da je medicinskog podrijetla.
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"Horor kod Rakitovca! Ni 500 metara od silosa. Novootkriveni otpad! Jasno je da se radi o medicinskom otpadu! Čekamo da se 'prehladimo' ili umremo?", poručili su iz udruge u objavi na Facebooku.
U objavi su označili Vladu Republike Hrvatske, premijera Andreja Plenkovića i Grad Gospić, upozoravajući na moguće opasnosti za zdravlje stanovnika.
Podsjetimo, na području Gospića već je otkrivena velika količina nezakonito odloženog otpada, zbog čega se provode postupci njegove sanacije.
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