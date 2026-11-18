PORUKA IZ GRUDA
Darijana Filipović: "Bez osnivanja Herceg-Bosne danas nas ovdje ne bi bilo"
Hrvatska članica Predsjedništva BiH Darijana Filipović istaknula je u utorak važnost utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne prije 35 godina, poručivši kako bez njezina osnivanja danas ne bi bilo Hrvata u Bosni i Hercegovini.
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"Prije 35 godina upravo je ovdje započelo važno poglavlje političke povijesti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Političko poglavlje bez kojega ja prije dva dana ne bih mogla položiti prisegu, bez kojega nas ovdje danas ne bi bilo", rekla je Darijana Filipović na svečanoj sjednici u Grudama povodom osnivanja Herceg-Bosne, što je i dan te općine.
Dodala je kako je odgovornost današnjih političkih predstavnika očuvati identitet i osigurati ravnopravnost Hrvata, ali i graditi odnose s druga dva naroda, te otvarati perspektivu za ostanak i gospodarski razvoj.
"S jedne i druge strane granice smo jedno neraskidivo tijelo"
Svečanoj sjednici nazočio je i načelnik Općine Dubrava iz Hrvatske Tomislav Okroša koji je istaknuo važnost zajedništva hrvatskog naroda u Hrvatskoj i BiH te nastavka suradnje.
"Zajedništvo i jedinstvo hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj velika su vrijednost za naš narod. Nastavit ću njegovati naše prijateljstvo, pomagati i surađivati te biti poveznica između našega naroda s jedne i druge strane granice jer smo mi jedno neraskidivo tijelo", rekao je Okroša.
Predstavlja se knjiga o ratu "Hrvata i Muslimana"
Hrvatska zajednica Herceg-Bosna osnovana je 18. studenoga 1991. godine, istoga dana kada je pao Vukovar i ususret agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Njezinu osnivanju prethodio je i napad na Ravno na jugu BiH u listopadu 1991., kada su snage JNA i srpske paravojne postrojbe razorile to hercegovačko mjesto i počinile zločine nad tamošnjim Hrvatima.
Program obilježavanja 35. obljetnice HZ HB nastavlja se večeras polaganjem vijenaca u središtu Mostara za poginule branitelje te predstavljanjem knjige povjesničara Davora Marijana "Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1994.".
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