NOVA, MLADA SNAGA
Dragan Bursać o izborima u BiH: Sve je isto, samo je tu Darijana Filipović
Bosansko-hercegovački novinar Dragn Bursać, u Novom danu kod naše Hanan Nanić, komentirao je rezultate izbora u BiH
Oglas
Osvrćući se na izjavu HDZ-ove pobjednice, kandidatkinje za članicu Predsjedništva Darijane Filipović kako njezin izbor pokazuje da su se Bošnjaci odlučili protiv preglasavanja Hrvata, Bursać je kazao "neka to bude tako i to podržavam". Međutim, upozorio je da ne zna strukturu birača koji su je podržali i je li među njima bilo i Bošnjaka.
Dragan Bursać smatra da će odnos u Predsjedništvu BiH sad biti 2:0, u korist Hrvata i Srba te da Denis Bećirović, kao izabrani predstavnik Bošnjaka neće može puno napraviti.
"U ovom trenutku, s ovakvom pozicijom i osovinom Čović-Dodik, s dvije moćne, jake žene u Predsjedništvu nećemo imati odnos 2:1, kako kaže Filipović, nego 2:0. Predsjedništvo se bavi protokolarnim, ali i nekim bitnim, stvarima kad je riječ o predstavljanju države u svijetu. Glavne su Željka Cvijanović (SNSD) i Darijana Filipović (HDZ), a Denis Bećirović (SDP) svojim glasom neće moći mnogo napraviti. Vidjeli smo da je osovnina Dodik-Čović neuništiva, u političkom smislu i da će tek sad raditi kao parni valjak", istaknuo je novinar Bursać.
"Vidjet ćemo hoće li Filipović zastupati interese građana i Hrvata ili samo HDZ-a"
Dodao je kako Milorad Dodik i Dragan Čović ni u predizbornoj kampanji nisu lagali i da će manje-više raditi ono što su rekli: Dodik će raditi na tome da još više osamostali Republiku Srpsku, a hrvatski nacionalni korpus će djelovati kao svojevrsni treći entitet.
"Sve je isto, samo je tu Darijana Filipović, nova mlada snaga. Tek ćemo vidjeti može li ona samostalno politički djelovati u odnosu na HDZ i može li biti predstavnica svih građana BiH, pa predstavnica Hrvata ili će biti prvenstveno predstavnica HDZ-a. To ćemo vrlo brzo saznati i to je ono što je najbitnije i vododijelnica koja će pokazati kakva će biti politika BiH i prema samoj sebi i prema susjedima", naglaiso je Bursać.
Dodao je kako je zobg male izlaznosti na ovim izborima bila stranačka pripadnost odnosno discipliniranost birača najvećih stranaka.
SDA pobjedila, Izetbegović poražen
Osvrnuo se i na činjenicu da je najjača bošnjačka stranka SDA pobijedila na svim razinama osim za člana Predsjedništva. Dobili su veliku podršku birača, ali predsjednika te stranke Bakira Izetbegovića porazio je Denis Bećirović (SDP BiH).
"Pomeli su konkurenciju, ali Bakir Izetbegović je izgubio od Denisa Bećirovića. Glasačko tijelo je kaznilo Izetbegovića, Bošnjaci ideološki podržavaju SDA, ali njemu nisu bili spremni dati glas. Stranka treba vidjeti treba li ih dalje voditi Izetbegović i je li on važniji od stranke", zaključio je Bursać.
Više pogledajte u videu.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas