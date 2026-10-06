"Sve je isto, samo je tu Darijana Filipović, nova mlada snaga. Tek ćemo vidjeti može li ona samostalno politički djelovati u odnosu na HDZ i može li biti predstavnica svih građana BiH, pa predstavnica Hrvata ili će biti prvenstveno predstavnica HDZ-a. To ćemo vrlo brzo saznati i to je ono što je najbitnije i vododijelnica koja će pokazati kakva će biti politika BiH i prema samoj sebi i prema susjedima", naglaiso je Bursać.