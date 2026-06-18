Dalija Orešković: Naš identitet nije Herceg-Bosna, inicijativa dolazi od onih koji veličaju Pavelića

To znači, dodao je, da se domaće sirovine prerađuju vani pa se gotovi proizvodi skuplje vraćaju na domaće police. "Naši ratari dobiju ekonomsku europsku cijenu, minus logistika, i zato se zna dogoditi apsurd da u godini rekordne žetve cijena bude niska jer ne određujemo cijenu po tome koliko smo proizveli nego koliko pšenice u svijetu ima i koliko je netko spreman platiti", naveo je.