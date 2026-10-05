Izbori u BiH pokazali jasnu podjelu na dva hrvatska bloka, ali HDZ dominantan

HDZ je snažnu potporu zadržao u pet od deset županija u Federaciji BiH. Hercegovačko-neretvanskoj, Zapadnohercegovačkoj, Srednjobosanskoj i Posavskoj županiji te Hercegbosanskoj županiji. Konkurencija je pak najvidljivija upravo u Hercegbosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu gdje je HDZ-u BiH u zadnjih osam godina bio oporba. Tamo je na vlasti naime Hrvatski nacionalni pomak Ivana Vukadina i HDZ 1990. Ilije Cvitanovića. Svejedno i tamo je HDZ BiH osjetno rastao s potporom. a u ostalim županijama razlika je bila osjetno veća.