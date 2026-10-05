Filipović najavila novu politiku Predsjedništva BiH: "To će se sve promijeniti"

"Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, kako vi kažete, nepostojanje komunikacije između dvije države za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika i ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi", rekla je Filipović koja je i potpredsjednica HDZ-a BiH.