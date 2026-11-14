SLUČAJ PERIŠ
Hrstić pitali o moralnoj odgovornosti za smrt u Jankomiru, ona ponavljala: "To je gradska bolnica"
Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je kako je smrt pacijenta u Jankomiru izolirani incident, te da nijedan pravilnik ne dopušta upotrebu jastuka pri sputavanju pacijenata, a na pitanje o moralnoj odgovornosti ponovila je da se 'radi o gradskoj bolnici i o jasnoj vertikali odlučivanja'.
Irena Hrstić je u Dnevniku Nove TV komentirala izjavu premijera Andreja Plenkovića da nema potrebe za njezinom ostavkom jer je riječ o gradskoj bolnici, rekavši: "Kada govorimo o ovom slučaju, treba jasno razlučiti govorimo li o kaznenoj odgovornosti, o upravljačkoj odgovornosti ili o političkoj odgovornosti. Kaznena odgovornost se preispituje, upravljačka odgovornost je potpuno jasna piramida, radi se o gradskoj bolnici, a ovo je slučaj koji sigurno ne smijemo politizirati".
Moralna odgovornost? "Radi se o gradskoj bolnici"
Na ponovljeno pitanje o moralnoj odgovornosti uzvratila je da se 'radi o gradskoj bolnici, o jasnoj vertikali odlučivanja, o jasnom nadzoru koji mora djelovati za ovu gradsku bolnicu'.
"Tako da sam vam sve odgovorila", ustvrdila je Hrstić.
Snimka postupanja u Jankomiru koja je rezultirala smrću Kristijana Periša na nju je, rekla je, ostavila grozan dojam, no dodala je da ovakav tragičan ishod ne predstavlja sliku cjelokupne hrvatske psihijatrije.
"Ako analiziramo cjelokupnu djelatnost psihijatrije u Republici Hrvatskoj, ona zasigurno nema ishode kao što je ovaj slučaj bio. Slučaj koji se nije smio dogoditi i koji se zasigurno ne događa u cijelom sustavu i tu kad govorimo o meni kao odgovornosti, o funkcioniranju sustava, ovo se ne radi o sustavnom ponavljanju u djelatnosti psihijatrije", rekla je Hrstić.
Dodala je da postoje jasni protokoli postupanja prema hospitaliziranim pacijentima s duševnim smetnjama koji se moraju primjenjivati u svakoj zdravstvenoj ustanovi.
Inspekcija utvrdila značajne propuste
Ovaj tragičan događaj, kazala je, izolirani je slučaj u smislu samog čina, dok u toj i drugim bolnicama rade brojni djelatnici koji savjesno liječe pacijente.
Hrstić je govorila i o zdravstvenoj inspekciji koja je cijeli prošli tjedan provela na terenu, te je potvrdila da su već u preliminarnom izvještaju utvrđeni značajni propusti.
"Ono što je zdravstvena inspekcija nastavila raditi je radila kroz dopune, kroz preglede dokumentacije i sada predstoji za konačno rješenje samo poistovjećivanje, odnosno uspoređivanje samog događaja koji je bio s medicinskom dokumentacijom", objasnila je, dodavši da Liječnička komora paralelno preispituje stručnost rada liječnika i primjenu terapije.
Potvrdila je da se čula s predsjednicom Državnog povjerenstva za osobe oboljele od duševnih bolesti te s novom v.d. ravnateljicom klinike, kojoj je ponudila svu pomoć Ministarstva.
Nema primjene jastuka u pravilniku
Na pitanje o pet zahtjeva koje je uputila obitelj preminulog Periša, uključujući izmjenu pravilnika o postupanju kazala je: "Pravilnik kao takav postoji, a ukoliko postoji njegova promjena, dakle možda bolja definicija ili možda skraćivanje protokola praćenja ili skraćivanje vremena same prisile, to je sve moguće prihvatiti".
"Ako pričamo o samom postupku, dakle nijedan pravilnik ne obuhvaća primjenu jastuka u samim mjerama prisilnog, odnosno humanog sputavanja", poručila je.
O stanju u KBC-u Sestre milosrdnice: Uvijek se nađe rješenje
Na pitanje o stanju u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje istječe rok za žalbu na natječaj na koji se javila Dijana Zadravec, zbog čega dio liječnika najavljuje odlazak, ministrica je kratko odgovorila kako očekuje da se zdravstvena skrb nastavi pružati bez zastoja.
"Uvijek se nađe rješenje", kratko je ustvrdila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
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