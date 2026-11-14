"Ako analiziramo cjelokupnu djelatnost psihijatrije u Republici Hrvatskoj, ona zasigurno nema ishode kao što je ovaj slučaj bio. Slučaj koji se nije smio dogoditi i koji se zasigurno ne događa u cijelom sustavu i tu kad govorimo o meni kao odgovornosti, o funkcioniranju sustava, ovo se ne radi o sustavnom ponavljanju u djelatnosti psihijatrije", rekla je Hrstić.