Student koji je zbog Vučića pobjegao u Zagreb: "Srbija je slobodna! Počinje novo vrijeme u odnosima s Hrvatskom"

Osvrnuo se i na događaje u takozvanom Ćacilendu, ističući da je i ondje došlo do velikog preokreta. „Bilo je smiješnih scena. Ljudi koji su bili na skupovima SNS-a pridruživali su se slavlju na ulicama. Čak i mediji koji su o studentima pisali najgnjusnije laži sada izvještavaju da su studenti oslobodili Ćacilend”, kazao je.