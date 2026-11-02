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Oliver Tošković

Kandidat Studentske liste za N1: “Vučić na sve načine pokušava izazvati kaos"

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N1 Info
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02. stu. 2026. 13:11
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Psiholog Oliver Tošković, kandidat Studentske liste u Novom danu kod naše Hanan Nanić istaknuo je da imaju 2000 stručnjaka, koji su im napisali program i strategiju koraka koje će poduzeti kad preuzmu vlast u Srbiji. Režim Aleksandra Vučića optužio je da pokušava izazvati kaos.

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n1 hrvatska n1 studio uživo n1tv novi dan video

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