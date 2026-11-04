VIDEO / Vučić se snimio kako priprema sendvič "Ja sam, za razliku od drugih, seljak čovjek..."

"Na džepu njegovih traperica ističe se ekskluzivni, luksuzni amblem brenda Stefano Ricci ili Billionaire, limitirane serije traperica koje stoje 1400 eura, s izvezenim ekonomskim tigrom za dodatnih 400 eura. I sve bi to bilo u redu da ne manipulira i nudi sendvič", komentirao je jedan korisnik.