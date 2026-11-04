SVI GLEDAJU TRAPERICE
VIDEO / Vučić se snimio kako priprema sendvič "Ja sam, za razliku od drugih, seljak čovjek..."
Dok Srbija pozorno prati uhićenja posljednjih dana, Aleksandar Vučić objavio je snimku "jednog sasvim običnog dana" u kuhinji SNS-a. Snimio se kako priprema skroman ručak – sendvič s prepečenim kruhom, maslacem, sirom i salamom.
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"Ja sam, za razliku od drugih, seljak čovjek, volim ovako malo prepeći kruh, zatim namazati malo maslaca, staviti sir i neku salamu i – odličan, vrhunski ručak", objasnio je gledateljima Aleksandar Vučić.
Razveselio se i kad je vidio da ima rajčica, a usput smo doznali i da ne zna isključiti toster te da su mu maslac i margarin "uvijek bili isto".
"To je to, uspjeli smo u životu", zaključio je nakon što je na tanjur stavio dva sendviča s mortadelom.
Pozornost privukle skupe traperice
Ipak, više od njegova kulinarskog pothvata pozornost javnosti privukle su – traperice. Snimka je ubrzo dobila sasvim drukčiji ton, piše Nova.rs.
"Na džepu njegovih traperica ističe se ekskluzivni, luksuzni amblem brenda Stefano Ricci ili Billionaire, limitirane serije traperica koje stoje 1400 eura, s izvezenim ekonomskim tigrom za dodatnih 400 eura. I sve bi to bilo u redu da ne manipulira i nudi sendvič", komentirao je jedan korisnik.
Nije poznato koliko je Vučić platio traperice, no na internetskoj stranici brenda Stefano Ricci muške traperice ne mogu se pronaći za manje od 900 eura, dok cijene pojedinih modela dosežu čak 1550 eura.
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