Što se to događa u Srbiji? Njemački mediji pišu o velikom čišćenju Vučićeva sustava

ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Njemački mediji posljednjih dana opširno pišu o političkim promjenama u Srbiji nakon pobjede Studentske liste na parlamentarnim izborima. U središtu pozornosti su prve sankcije televizijama bliskima bivšoj vlasti, pokretanje istraga protiv osoba povezanih sa SNS-om te slučaj Alta banke. Njemački novinari pritom se pitaju koliko brzo i koliko temeljito može biti razgrađen sustav koji je godinama gradio Aleksandar Vučić.

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Kako prenosi Deutsche Welle, njemački javni servis ARD posebnu je pozornost posvetio prosvjedu ispred Regulatornog tijela za elektroničke medije (REM) u Beogradu, na kojem se pojavila i vršiteljica dužnosti predsjednice Srbije Ana Brnabić.

ARD njezin nastup opisuje kao neobičan, podsjećajući da je godinama bila jedna od najbližih Vučićevih suradnica, a sad se predstavlja kao zaštitnica medijskih sloboda.

Povod prosvjedu bile su sankcije televiziji Informer, koje je Brnabić nazvala "terorom" Studentske liste.

Prve kazne televizijama bliskima bivšoj vlasti

Njemački mediji ističu da REM, koji prema njihovim ocjenama tijekom Vučićeve vladavine nije djelovao neovisno, sada prvi put izriče sankcije medijima poznatima po potpori bivšoj vlasti.

Televiziji Informer zabranjeno je emitiranje emisije "Prva info" na sedam dana zbog kršenja izborne šutnje uoči izbora 25. listopada.

Televiziji Prva izrečena je jednodnevna zabrana emitiranja vijesti te petodnevna zabrana jutarnjeg programa.

ARD prenosi ocjene da su kazne relativno blage, ali da bi mogle označiti početak promjena u medijskom prostoru.

Ipak, upozorava da će uspostava neovisnijih medija ovisiti o budućoj vladi Studentske liste, čije bi se formiranje moglo oduljiti nekoliko mjeseci.

Tužiteljstva pokrenula istrage protiv ljudi povezanih sa SNS-om

List Augsburger Allgemeine piše o promjenama koje su uslijedile nakon izbora, opisujući kako građani u Beogradu uklanjaju grafite usmjerene protiv studenata, susjednih naroda i manjina.

"Čistimo parkove i krečimo zidove kako bismo vratili svoj grad", rekao je za njemački list Luka Bosnić, jedan od sudionika akcije.

Novinar Thomas Roser ističe da se Srbija nalazi u neuobičajenoj političkoj situaciji jer bi vlast trebao preuzeti pokret organiziran na načelima izravne demokracije, bez klasične stranačke strukture i jednog vođe.

Posebnu pozornost posvećuje pravosuđu, koje se, prema njegovoj ocjeni, nakon izbora počelo oslobađati političkog utjecaja.

U tijeku su pretrage ministarstava, saslušanja i uhićenja gospodarstvenika, čelnika institucija te osoba iz školskog i policijskog sustava povezanih sa Srpskom naprednom strankom.

Ponovno se otvaraju i slučajevi koji su godinama izazivali kontroverze, uključujući pad nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.

Promjene su vidljive i na javnoj televiziji RTS, čiji su se urednici, prema pisanju njemačkog lista, ispričali zbog ranijeg jednostranog i neprofesionalnog izvještavanja.

Zorana Jevtic/REUTERS

Vučić govori o "lovu na vještice"

Aleksandar Vučić aktualne postupke opisuje kao "lov na vještice" te tvrdi da će se vratiti na vlast brže nego što mnogi očekuju.

S druge strane, predstavnici studentskog pokreta upozoravaju da je SNS i dalje snažno prisutan u državnim institucijama.

Aktivist Pavle Cicvarić smatra da je potrebno ukloniti stranački utjecaj iz institucija, ali upozorava i na mogućnost opstrukcija.

"Jednostavno se nadam da za Srbiju počinje nova faza demokratizacije", izjavio je.

Slučaj Alta banke otvara pitanja o financijskim vezama bivše vlasti

Njemački list Junge Welt bavi se promjenama u financijskom sektoru, posebno slučajem Alta banke, kojoj je oduzeta dozvola za rad i pokrenut stečajni postupak.

Prvi čovjek banke Davor Macura pritvoren je zbog sumnje da je iz njezina trezora odnio oko 380 milijuna eura.

Iako je Alta banka imala samo oko tri posto tržišnog udjela, njemački list ističe da je njezin utjecaj bio znatno veći zbog poslovnih odnosa s državnim poduzećima, uključujući Elektroprivredu Srbije.

Novinar Roland Zschächner smatra da će istrage morati rasvijetliti kako je banka stekla takav položaj i kakve je veze imala sa strukturama bivše vlasti.

Njemački mediji zaključuju da pobjeda Studentske liste otvara mogućnost dubokih promjena u Srbiji, ali upozoravaju da će njihov stvarni doseg ovisiti o sposobnosti novih vlasti da reformiraju institucije i prevladaju otpor dosadašnjih političkih struktura.