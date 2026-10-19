Rusija najavila jačanje veza s Republikom Srpskom, Putinov veleposlanik žestoko napao Zapad

"Ruska Federacija se dosljedno zalaže za što skorije oslobađanje BiH malignog zapadnog protektorata, što prije svega podrazumijeva zatvaranje ureda Visokog predstavnika", kazao je ruski veleposlanik čija je teza da bi se političari u BiH lako dogovorili o svemu samo da ih ne ometaju utjecaji sa Zapada.