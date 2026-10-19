PORUKA IZ MOSKVE
Rusija najavila jačanje veza s Republikom Srpskom, Putinov veleposlanik žestoko napao Zapad
Ruski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Aleksandar Kalabuhov najavio je kako Moskva planira ojačati partnerstvo s vlastima Republike Srpske, opisavši ih strateški važnim.
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Neformalni čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik čija je euroskeptična stranka jedna od pobjednica na izborima u BiH održanim 4. listopada i nametnula se kao neizbježni partner za uspostavu nove vlasti u toj zemlji već godinama održava i potiče bliske veze s Rusijom i njenim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Njegovu je izravnu potporu dobio tijekom susreta u Moskvi neposredno prije izbora, a veleposlanik Kalabuhov sada je naznačio kako će te veze postati još čvršće.
"Nastavit ćemo intenzivirati naše strateško partnerstvo s Republikom Srpskom", kazao je Kalbuhov u intervjuu koji je u ponedjeljak objavio banjolučki provladin list "Glas Srpske".
Kalabuhov je istodobno kritizirao odnosn zapadnih država prema BiH, uz tvrdnju kako one u zoj zemlji šire "maligni utjecaj".
"Ruska Federacija se dosljedno zalaže za što skorije oslobađanje BiH malignog zapadnog protektorata, što prije svega podrazumijeva zatvaranje ureda Visokog predstavnika", kazao je ruski veleposlanik čija je teza da bi se političari u BiH lako dogovorili o svemu samo da ih ne ometaju utjecaji sa Zapada.
Kalabuhov tvrdi da se Rusija ni na koji način ne miješa u unutarnja pitanja BiH.
Rusija godinama dovodi u pitanje rad OHR-a u BiH, a u veljači 2022. formalno se povukla iz Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC), tijela koje nadzire i koordinira rad visokog predstavnika.
Ta je pozicija de facto upražnjena od lipnja ove godine kada ju je pod američkim pritiskom napustio njemački političar Christian Schmidt, a za privremenog visokog predstavnika postavljen je njegov dotadašnji zamjenik, karijerni američki diplomat Louis Crischock.
Upravni odbor PIC-a povjerio mu je sve ovlasti koje proistječu iz mandata visokog predstavnika, uključujući mogućnost smjene izabranih dužnosnika i nametanja zakona i odluka, no on do sada za time nije posezao.
Europske države i SAD još se nisu dogovorile tko bi trebao trajno naslijediti Schmidta nakon što je propalo nastojanje Washingtona da se na tu poziciju izabere talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi.
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