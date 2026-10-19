Grijanje u automobilu ne radi kako treba? Nemojte ignorirati ovaj znak, mogao bi vas skupo stajati

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S dolaskom hladnijih jutara mnogi vozači ponovno uključuju grijanje u automobilu. No ako iz ventilacijskih otvora i nakon dulje vožnje izlazi hladan zrak, to može upozoravati na kvar sustava hlađenja motora, a njegovo zanemarivanje u nekim slučajevima može dovesti do ozbiljnijih oštećenja.

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Kod automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem grijanje kabine povezano je sa sustavom hlađenja motora. Zbog toga sporije zagrijavanje unutrašnjosti vozila može biti jedan od prvih znakova da nešto nije u redu, pišu crnogorske Vijesti.

Najčešći uzroci uključuju nisku razinu rashladne tekućine, neispravan termostat, zrak u sustavu hlađenja ili kvar izmjenjivača topline koji zagrijava zrak u kabini.

Hladan zrak ili slabo puhanje? Razlika je važna

Stručnjaci upozoravaju da je važno razlikovati dva problema: Situaciju u kojoj ventilator normalno radi, ali puše hladan zrak i onu u kojoj je protok zraka vrlo slab ili ga uopće nema.

Ako zrak normalno izlazi iz ventilacijskih otvora, ali se ne zagrijava, problem može biti u temperaturi motora, cirkulaciji rashladne tekućine ili mehanizmu koji usmjerava topli zrak prema kabini.

S druge strane, ako ventilator slabo puše, mogući uzroci su začepljen filtar kabine, pregorjeli osigurač ili neispravan motor ventilatora.

Na kvar mogu upozoravati i neobični zvukovi iz armaturne ploče, poput klikanja ili cviljenja, kao i ventilator koji radi samo na određenim brzinama. U takvim slučajevima preporučuje se odlazak u autoservis.

Što vozači mogu sami provjeriti?

Jedan od prvih pokazatelja mogućeg problema jest temperatura motora. Ako motor ni nakon uobičajene vožnje ne postigne normalnu radnu temperaturu, moguće je da je termostat ostao zaglavljen u otvorenom položaju.

To znači da se motor previše hladi, zbog čega se kabina sporije zagrijava, a potrošnja goriva može biti veća.

Vozači mogu provjeriti i razinu rashladne tekućine, ali isključivo kada je motor potpuno hladan i automobil parkiran na ravnoj površini.

Čep rashladnog sustava nikada se ne smije otvarati dok je motor vruć, jer je tekućina pod tlakom i može izazvati ozbiljne opekline.

Ako je razina rashladne tekućine preniska, samo nadolijevanje nije trajno rješenje. Sustav hlađenja ne bi smio redovito gubiti tekućinu pa njezin nestanak može upućivati na curenje ili drugi kvar.

Ovi znakovi mogu upozoravati na ozbiljniji kvar

Posebnu pozornost treba obratiti na slatkast miris u unutrašnjosti automobila, masni sloj na vjetrobranskom staklu ili vlažan tepih ispod ploče.

Takvi simptomi mogu upućivati na propuštanje rashladne tekućine iz malog hladnjaka grijanja, odnosno izmjenjivača topline koji se nalazi iza instrumentne ploče.

Još ozbiljniji znakovi su tragovi obojene tekućine ispod automobila, para koja izlazi ispod poklopca motora ili pokazivač temperature koji se približava crvenom području.

Ako se pojavi neki od tih simptoma, potrebno je što prije sigurno zaustaviti vozilo i potražiti stručnu pomoć.

Posebno je opasan termostat koji ostane zaglavljen u zatvorenom položaju. Za razliku od otvorenog termostata, koji uzrokuje presporo zagrijavanje, zatvoreni može dovesti do brzog pregrijavanja motora i ozbiljnih oštećenja.

Ne čekajte prve velike hladnoće

Iako se neispravno grijanje na prvi pogled čini kao problem koji utječe samo na udobnost vožnje, ono može biti upozorenje na kvar važan za pouzdanost i sigurnost automobila.

Osim što otežava zagrijavanje kabine, neispravan sustav grijanja može smanjiti učinkovitost odmagljivanja stakala i time narušiti vidljivost tijekom vožnje.

Zato je preporučljivo provjeriti grijanje prije dolaska prvih pravih hladnoća. Pravodobnim otkrivanjem problema moguće je izbjeći neugodnosti, ali i znatno ozbiljnije kvarove motora.