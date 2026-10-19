Od bliske suradnice do žestoke kritičarke: Zelenskog uspoređuje s Putinom, a zbog svojih istupa završila je pod sankcijama

Mendel, koja danas živi u SAD-u sa suprugom Pavlom Kuhtom, bivšim ukrajinskim zamjenikom ministra gospodarstva, tvrdi da je njezin odlazak iz predsjedničkog ureda bio povezan s nepredvidivim ponašanjem Zelenskog. Iz njegova ureda to odbacuju i navode da je otišla zbog sukoba s novinarima i emocionalne nestabilnosti.