Na pitanje je li, eventualno, sklopljen novi ugovor s novim partnerom o gradnji na mjestu Glavnog stožeara i je li Kushnerovoj kompaniji ponuđena druga lokacija za gradnju, te je li ranije bilo ikakvih potraživanja, Sofronijević je rekla kako "ministarstvo nema nikakva saznanja", niti su mu takvi zahtjevi upućivani.