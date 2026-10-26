NAJAVLJENE TEMELJITE REFORME
Studenti imaju plan u 11 točaka: Prvi na udaru RTS, policija i pravosuđe
Nakon izbornog poraza Aleksandra Vučića i pobjede Studentske liste, Srbija se suočava s mogućim velikim političkim promjenama. Studenti, koji su mjesecima predvodili prosvjede protiv vlasti, imaju ambiciozan plan u 11 točaka kojim žele reformirati državne institucije, suzbiti korupciju i ograničiti politički utjecaj na pravosuđe, policiju i medije.
Studentska lista „Studenti pobjeđuju” svoj je program predstavila još u rujnu, uoči prijevremenih parlamentarnih izbora održanih 25. listopada.
Program nazvan "Studentski plan” sastoji se od 11 točaka podijeljenih u tri cjeline: „Srbija ili mafija”, „U znanju je moć” i „Srbija raste s nama”.
Studenti poručuju da im je cilj zaustaviti korupciju, vratiti nezakonito stečen novac u državni proračun te ga usmjeriti u obrazovanje, gospodarstvo i poboljšanje životnog standarda građana.
"Ovo nije program napisan iza zatvorenih vrata. Ovo je plan za državu u kojoj će institucije služiti građanima, a ne stranačkim interesima”, poručili su prilikom predstavljanja programa.
Pravosuđe i policija među prvim prioritetima
Prva cjelina programa, nazvana „Srbija ili mafija”, usmjerena je na borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala i političkog utjecaja na državne institucije.
Studenti predlažu osnivanje Specijalne tužiteljske policije, posebne jedinice koja bi samostalno istraživala korupciju i uhićivala odgovorne bez političkog upletanja.
Istodobno najavljuju oslobađanje sudaca i tužitelja od političkih pritisaka te temeljitu provjeru rada Ministarstva unutarnjih poslova.
Prema njihovu planu, iz policije bi bili uklonjeni dužnosnici i pripadnici povezani s organiziranim kriminalom, dok bi policajci za koje se utvrdi da su kršili zakon tijekom postupanja prema studentima i prosvjednicima dobili otkaz.
Provjera imovine političara i oduzimanje nezakonito stečenog bogatstva
Druga točka predviđa donošenje zakona o podrijetlu i oduzimanju nezakonito stečene imovine te lustraciju javnih dužnosnika.
Studenti žele ojačati Poreznu upravu kako bi se detaljno provjeravala imovina političara i drugih javnih dužnosnika.
Plan uključuje i utvrđivanje odgovornosti osoba koje su zloupotrebljavale položaj, sudjelovale u korupciji ili kršile ljudska prava, Ustav i zakone.
Poseban naglasak stavljen je na povrat nezakonito stečenog javnog novca u državni proračun.
Revizija državnih projekata i javnih nabava
Treća točka odnosi se na transparentnost trošenja javnog novca.
Studenti najavljuju javnu objavu ugovora i natječaja te jačanje Državne revizorske institucije.
Planiraju i preispitivanje ranijih velikih infrastrukturnih projekata, posebno onih koji su provođeni bez odgovarajuće transparentnosti, uz sumnje na preplaćivanje ili na temelju posebnih zakonskih rješenja.
Velike promjene za RTS i druge medije
Jedna od najzanimljivijih točaka programa odnosi se na medije, posebno na Radio-televiziju Srbije, koja se tijekom studentskih prosvjeda našla na meti brojnih kritika zbog načina izvještavanja.
Studenti najavljuju oslobađanje medija od političkog utjecaja, reformu RTS-a te depolitizaciju Regulatornog tijela za elektroničke medije (REM).
Predviđeno je i preispitivanje odgovornosti u državnim i privatnim televizijama zbog diskriminacije i govora mržnje, kao i revizija dodjele nacionalnih frekvencija.
Program uključuje i jačanje uloge Vijeća za tisak.
Riječ je o promjenama kojima studenti žele osigurati neovisnost medija i smanjiti utjecaj političkih stranaka na informiranje građana.
Kraj stranačkog zapošljavanja u javnom sektoru
Druga programska cjelina, „U znanju je moć”, počinje reformom javnog sektora.
Studenti žele zaustaviti praksu zapošljavanja i imenovanja na temelju stranačke pripadnosti.
Najavljuju strože i transparentnije natječaje za zapošljavanje te imenovanje direktora javnih poduzeća prema stručnim kvalifikacijama, a ne političkoj podobnosti.
Predviđena je i stroža financijska kontrola rada javnih poduzeća.
Besplatni udžbenici za sve učenike
Šesta točka donosi promjene u obrazovanju.
Studenti predlažu besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce i srednjoškolce u Srbiji, bez obzira na mjesto stanovanja.
Žele modernizirati nastavne programe, poticati kritičko razmišljanje i praktična znanja te omogućiti veću dostupnost školskih izleta i izvannastavnih aktivnosti.
Veća potpora poduzetnicima i poljoprivrednicima
Sedma točka odnosi se na gospodarski razvoj.
Studentska lista predlaže snažnije povezivanje sveučilišta, znanstvenih instituta i gospodarstva te financijsku potporu inovacijama, novoosnovanim poduzećima, domaćim poduzetnicima i poljoprivrednicima.
Cilj je, kako navode, postupno napustiti gospodarski model temeljen na jeftinoj radnoj snazi i razvijati gospodarstvo koje stvara veću dodanu vrijednost.
Ugovor na neodređeno nakon 12 mjeseci
Treća cjelina, „Srbija raste s nama”, usmjerena je na radnička prava, stanovanje, poljoprivredu i zdravstvo.
Studenti predlažu izmjene Zakona o radu kojima bi se najdulje dopušteno trajanje rada na određeno vrijeme smanjilo s 24 na 12 mjeseci.
Time žele povećati sigurnost zaposlenih i spriječiti dugotrajno zapošljavanje na privremenim ugovorima.
Borba protiv monopola i zaštita domaće proizvodnje
Deveta točka predviđa suzbijanje monopola uvozničkih lobija i interesnih skupina za koje studenti tvrde da utječu na odnose između proizvođačkih i maloprodajnih cijena.
Poseban naglasak stavljen je na zaštitu domaće poljoprivrede.
Poljoprivredno zemljište i voda trebali bi dobiti status zaštićenih nacionalnih dobara kako bi se dugoročno osigurala prehrambena sigurnost zemlje.
Povoljniji stanovi za mlade obitelji
Deseta točka odnosi se na stambenu politiku.
Studenti predlažu omogućavanje stanovanja po povoljnijim uvjetima, uključujući modele najma s mogućnošću otkupa.
Predviđene su i porezne olakšice za mlade obitelji te zaposlene u obrazovanju i zdravstvu.
Cilj je olakšati rješavanje stambenog pitanja, potaknuti osnivanje obitelji i smanjiti odlazak mladih iz Srbije.
Jeftiniji lijekovi i liječnik u svakom selu
Posljednja, jedanaesta točka odnosi se na zdravstveni sustav.
Studentska lista predlaže državnu kontrolu i znatno snižavanje cijena lijekova, obnovu seoskih ambulanti i domova zdravlja te zapošljavanje mladih liječnika i medicinskih tehničara.
Cilj je osigurati dostupnost osnovne zdravstvene zaštite i stanovnicima manjih mjesta i ruralnih područja.
Tko će provesti najavljene reforme?
Iako su studenti predvodili pokret koji je doveo do političkog preokreta, sami se nisu kandidirali na izborima.
Umjesto toga, na Studentskoj listi našli su se sveučilišni profesori, stručnjaci, umjetnici i druge javne osobe.
I dalje ostaje otvoreno pitanje tko će predvoditi novu vladu i kojim će se redoslijedom provoditi najavljene reforme.
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