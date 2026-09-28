potpisao ostavku
Vučić službeno predao dužnost predsjednika Ani Brnabić
Srbijanski predsjednik na odlasku Aleksandar Vučić, koji je u nedjelju navečer pred televizijskim kamerama u izravnom prijenosu potpisao ostavku, predao je ponedjeljak dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja privremeno preuzima ovlasti šefa države i obnašat će ih do predsjedničkih izbora krajem prosinca.
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Aleksandar Vučić podnio je ostavku u namjeri da se, kako je rekao, "kao običan građanin" uključi u kampanju za izbore raspisane za 25. listopada, poslije kojih, ako pobijedi Srpska napredna stranka, namjerava postati premijer.
"Za Aleksandra Vučića znam da kreće u novu borbu i želim mu sreću. Čuvat ću mjesto do izbora predsjednika Republike Srbije", istaknula je Brnabić, trenutno u tehničkom mandatu nakon što je Vučić prethodno raspustio parlament da bi raspisao prijevremene parlamentarne izbore.
Na dužnost šef države Vučić je prvi put izabran 2017., a potom i 2022. ali je drugi mandat, poslije kojeg po Ustavu više ne bi mogao biti biran na tu dužnost, skratio osam mjeseci prije isteka da bi kao nositelj izborne liste Srpske napredne stranke "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" sudjelovao u izbornoj kampanji.
Ostavka je uslijedila nakon višemjesečnih protuvladinih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024.
Prosvjede je, uz blokade više od 60 fakulteta državnih sveučilišta i povremeno oštru represiju vlasti, predvodio studentski pokret koji je kandidirao svoju listu za 250 zastupnika na predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima.
Odlazeći s dužnosti, Vučić je iskoristio predsjedničke ovlasti i donio odluku o pomilovanju i aboliciji 49 osoba, među kojima je i 12 studenata i aktivista iz tzv. "novosadske grupe", optužene za pokušaj nasilne promjene ustavnog uređenja, te 11 svojih pristaša, sudionika incidenata i napada na studente i prosvjednike.
Sumirajući vrijeme provedeno na dužnosti šefa države, Vučić je rekao da je za njega bilo najvažnije služiti svom narodu i zemlji koju voli "najviše na svijetu".
"Služio sam vjerno, časno i pošteno", rekao je Vučić, čijih su osam i pol godina na mjestu predsjednika Srbije, a prethodno i u mandatu predsjednika vlade, pratile brojne proturječnosti, te brojna neispunjena obećanja - među ostalim, da će Srbija do 2026. ispuniti uvjete za prijem u Europsku uniju.
Srbija ima status kandidata za članstvo u Uniji od 1. ožujka 2012. godine, a Srpska napredna stranka na vlast je došla poslije izbora u svibnju te godine.
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