Na dužnost šef države Vučić je prvi put izabran 2017., a potom i 2022. ali je drugi mandat, poslije kojeg po Ustavu više ne bi mogao biti biran na tu dužnost, skratio osam mjeseci prije isteka da bi kao nositelj izborne liste Srpske napredne stranke "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" sudjelovao u izbornoj kampanji.