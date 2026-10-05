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"jedan od najboljih"

Bobanovo upozorenje za "Vatrenog": Ako ovako nastavi, trebao bi promijeniti klub"

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N1 Info
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05. lis. 2026. 12:52
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Zvonimir Boban Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban gostovao je u emisiji 'Radio Anch'io Sport' na talijanskom Radiju Rai i uputio ozbiljno upozorenje Petru Sučiću, za kojeg je rekao da ne igra dovoljno u milanskom Interu te da bi, ako se tako nastavi, trebao razmišljati o promjeni kluba.

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"Sučić je kompletan i izvanredan igrač, s puno klase i hrabrosti. Očito je da se ne osjeća ugodno. Ako se ovako nastavi, ne znam koliko ima smisla da ostane u Interu", rekao je Boban i dodao da Sučića smatra jednim od najboljih veznjaka na svijetu.

Sučić je u Inter stigao prošlog ljeta. U prvoj sezoni za milanski klub upisao je 50 nastupa u svim natjecanjima i postigao četiri gola.

No, druga sezona u Milanu donijela mu je manju minutažu - u četiri prvenstvena nastupa skupio je 182 minute i nijednom nije bio u početnoj postavi, prenosi tportal.

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Teme
hrvatska nogometna reprezentacija petar sučić zvonimir boban

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