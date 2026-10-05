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Bivši "Vatreni": Hrvati su nekad igrali za Real i Barcelonu, danas za Como i Sassuolo. To je znak...
Jedanaest primljenih pogodaka u samo dvije utakmice bila su previše i za najiskusnije hrvatske reprezentativce. Nakon četiri gola protiv Španjolske i čak sedam u povijesnom porazu od Engleske, kapetan Luka Modrić izjavio je da prvi put u 20 godina osjeća sram.
"Riječ je o iznimno teškim riječima igrača koji je s Hrvatskom prošao put od povijesnih uspjeha do jedne od najtežih večeri u povijesti reprezentacije. Modrićeva izjava najbolje pokazuje koliko je situacija ozbiljna", rekao je za španjolski list La Vanguardia Nikola Jerkan, bivši nogometaš Ovieda i nekadašnji član stručnog stožera hrvatske reprezentacije.
"Modrićeve riječi dovoljno govore o tome u kakvom je stanju reprezentacija. Da bi rekao nešto takvo, očito je to u tom trenutku doista osjećao", rekao je Jerkan.
Kraj jedne velike generacije
Hrvatska, koja je 2018. godine postala svjetski doprvak u Rusiji, a četiri godine kasnije osvojila broncu u Kataru, posljednjih godina postupno ostaje bez svojih ključnih igrača.
Nakon ispadanja u osmini finala ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva došlo je i do promjene na klupi. Povratak Slavena Bilića, jednog od junaka generacije iz 1998. godine, trebao je donijeti novu energiju i ponovno pokrenuti reprezentaciju.
No, to se za sada još nije dogodilo. "Za velike promjene potrebno je vrijeme. Novi izbornik pozvao je neke nove igrače i, iako je na početku bilo nekoliko dobrih rezultata, već se tada vidjelo da ne igramo najbolje", smatra Jerkan.
Bilić je uspio nagovoriti Modrića da nastavi igrati za reprezentaciju, no od generacije iz Rusije ostalo je vrlo malo igrača. "Osim Modrića, tu su još možda Perišić i Kovačić. Bilo je jasno da će se prije ili kasnije dogoditi ono što se sada događa", dodao je Jerkan.
Hrvatska više nema igrače u najvećim klubovima
Kao jedan od razloga pada kvalitete reprezentacije Jerkan ističe i činjenicu da današnji hrvatski reprezentativci više nemaju isti status u najvećim europskim klubovima.
"Prije su igrači reprezentacije imali izrazito visoku razinu i igrali za velike klubove poput Real Madrida, Barcelone ili Juventusa. Danas igraju u nešto manjim klubovima, uz svo poštovanje prema njima, poput Coma ili Sassuola. To je znak da su se stvari promijenile", objašnjava.
Problem vidi i u hrvatskom nogometu, odnosno sve većem broju stranih igrača u domaćoj ligi. "To također utječe na reprezentaciju. U hrvatskoj ligi sve je više stranaca, a to otežava razvoj domaćih igrača. Hrvatska reprezentacija tradicionalno se velikim dijelom oslanjala na nogometaše koji su se afirmirali upravo kroz domaće prvenstvo", rekao je Jerkan.
Što sad čeka Hrvatsku?
Hrvatska već u utorak ima novi veliki izazov. Na Poljud stiže aktualni svjetski prvak Španjolska, reprezentacija koja je u rujnu slavila protiv Hrvatske 4:1.
No, ovaj put rezultat je gotovo u drugom planu. Nakon engleske katastrofe Hrvatska prije svega mora zaustaviti negativan niz i početi razmišljati o budućnosti.
Jerkan nije pretjerano optimističan kada je riječ o kratkoročnom oporavku, ali poziva na strpljenje. "Trenutačno nema igrača koji može preuzeti ulogu vođe u obnovi reprezentacije. Modrić je nezamjenjiv, što se vidjelo i tijekom njegova vremena u Real Madridu. Ljudi moraju prihvatiti realnost i biti strpljivi", rekao je Jerkan i zaključio da Biliću treba vremena.
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