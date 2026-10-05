u utorak protiv "Furije"
Dožive li "Vatreni" novi debakl, Bilić će sam podnijeti ostavku?
Nakon najtežeg poraza u povijesti od Engleske, hrvatsku nogometnu reprezentaciju čeka novi veliki izazov. Na Poljud stiže svjetski prvak Španjolska, a uoči utakmice sve je glasnije pitanje što bi se moglo dogoditi u slučaju još jednog debakla.
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Prema informacijama iz kruga bliskog reprezentaciji i ljudima koji dobro poznaju Slavena Bilića, izbornik bi u slučaju novog teškog poraza mogao sam podnijeti ostavku, piše Dražen Antolić za Sportske novosti.
U utakmici protiv Španjolske očekuje se potpuno drugačija Hrvatska. Pred punim Poljudom reprezentacija nema izgovor, mora pokazati karakter, angažman i borbenost. Ni poraz od aktualnog svjetskog prvaka ne bi bio koban, ali moglo bi biti ponavljanje scenarija s Rujevice, odnosno novi poraz s pet ili više pogodaka razlike.
U tom bi slučaju Bilić, kako pišu Sportske novosti, mogao zaključiti svoj mandat već nakon četiri utakmice. Bio bi to najkraći izbornički mandat u povijesti Hrvatske od početka nastupa na velikim natjecanjima 1994. godine.
Koliko je poraz od Engleske teško pao čelnicima Saveza najbolje pokazuje činjenica da su se predsjednik HNS-a Marijan Kustić i direktor Stipe Pletikosa spustili u hrvatsku svlačionicu i obratili se igračima i stručnom stožeru.
Kustić je momčadi jasno poručio: "Ovako se ne igra za Hrvatsku, previše je uloženo u ugled ovog dresa i naše reprezentacije, ovo je nedopustivo."
Istodobno je dao podršku igračima, kao i Biliću.
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