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u utorak protiv "Furije"

Dožive li "Vatreni" novi debakl, Bilić će sam podnijeti ostavku?

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N1 Info
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05. lis. 2026. 12:21
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Slaven Bilic Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Nakon najtežeg poraza u povijesti od Engleske, hrvatsku nogometnu reprezentaciju čeka novi veliki izazov. Na Poljud stiže svjetski prvak Španjolska, a uoči utakmice sve je glasnije pitanje što bi se moglo dogoditi u slučaju još jednog debakla.

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Prema informacijama iz kruga bliskog reprezentaciji i ljudima koji dobro poznaju Slavena Bilića, izbornik bi u slučaju novog teškog poraza mogao sam podnijeti ostavku, piše Dražen Antolić za Sportske novosti.

U utakmici protiv Španjolske očekuje se potpuno drugačija Hrvatska. Pred punim Poljudom reprezentacija nema izgovor, mora pokazati karakter, angažman i borbenost. Ni poraz od aktualnog svjetskog prvaka ne bi bio koban, ali moglo bi biti ponavljanje scenarija s Rujevice, odnosno novi poraz s pet ili više pogodaka razlike.

U tom bi slučaju Bilić, kako pišu Sportske novosti, mogao zaključiti svoj mandat već nakon četiri utakmice. Bio bi to najkraći izbornički mandat u povijesti Hrvatske od početka nastupa na velikim natjecanjima 1994. godine.

Koliko je poraz od Engleske teško pao čelnicima Saveza najbolje pokazuje činjenica da su se predsjednik HNS-a Marijan Kustić i direktor Stipe Pletikosa spustili u hrvatsku svlačionicu i obratili se igračima i stručnom stožeru.

Kustić je momčadi jasno poručio: "Ovako se ne igra za Hrvatsku, previše je uloženo u ugled ovog dresa i naše reprezentacije, ovo je nedopustivo."

Istodobno je dao podršku igračima, kao i Biliću.

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Teme
hrvatska nogometna reprezentacija liga nacija slaven bilić

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