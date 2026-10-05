Dožive li "Vatreni" novi debakl, Bilić će sam podnijeti ostavku?

U utakmici protiv Španjolske očekuje se potpuno drugačija Hrvatska. Pred punim Poljudom reprezentacija nema izgovor, mora pokazati karakter, angažman i borbenost. Ni poraz od aktualnog svjetskog prvaka ne bi bio koban, ali moglo bi biti ponavljanje scenarija s Rujevice, odnosno novi poraz s pet ili više pogodaka razlike.