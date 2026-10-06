"Pljeskom smo im pokazali..."
Evo što su napravili "Vatreni" samo dan nakon povijesnog debakla
Dio hrvatskih reprezentativaca u nedjelju, samo dan nakon najtežeg poraza u povijesti, je bio na misi u Župi sv. Križa u Rijeci, objavili su na Facebooku.
Oglas
"Večeras smo s radošću ugostili dio hrvatske reprezentacije na svetoj Misi u našoj župi.
Nakon jučerašnjeg rezultata, pljeskom smo im pokazali da smo uz njih i u lijepim i teškim trenucima. Kako je poručio naš župnik, zajedništvo treba biti i u dobru i u zlu.
Hvala im što svojim životom i dolaskom žele svjedočiti svoju vjeru. Neka ih Gospodin čuva i blagoslovi!", napisali su na Facebooku iz Župe.
Na fotografiji koju je objavila župa mogu se vidjeti Ante Budimir, Petar Sučić, Mateo Kovačić, Dion Drena Beljo, Mario Pašalić, Pear Musa, Kristijan Jakić, Marco Pašalić, Luka Vušković.
Podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija u subotu je na Rujevici upisala najteži poraz u svojoj povijesti. Od Engleza su primili sedam golova. Već danas ih na Poljudu čeka još jedna teška utakmica, ona protiv aktualnih svjetskih prvaka, Španjolaca.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas