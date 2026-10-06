na rasprodanom poljudu
Gdje gledati utakmicu protiv "Furije"? Ovo je mogućih početnih 11 Slavena Bilića
Pred rasprodanim Poljudom hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 sati dočekuje aktualnog svjetskog prvaka Španjolsku, protiv koje je prije točno tjedan dana u Sevilli izgubila s 4:1.
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No, izabranici Slavena Bilića "Furiju" dočekuju u puno težem položaju jer su, podsjetimo, u subotu na Rujevici doživjeli najteži poraz u povijesti. Englezi su nam "utrpali" sedam komada.
"Vatrenima" treba reset, ključan detalj biti će kako će se hrvatski reprezentativci postaviti. No, bit će teško "vaditi se" protiv aktualnog svjetskog prvaka koji u posljednju 41 utakmicu nije doživio poraz.
Prema pisanju Sportskih novosti, mogući sastav Hrvatske za večerašnju utakmicu mogao bi biti:
Livaković - Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol - Modrić, P. Sučić, Kovačić - Perišić, Budimir, Baturina.
"Buru u leđa" našim bi reprezentativcima mogli dati navijači s rasprodanih tribina Poljuda.
Posljednju veliku pobjedu Hrvatska je u Splitu ostvarila u ožujku prošle godine nad Francuskom 2:0, i to u prvoj utakmici četvrtfinala Lige nacija. Strijelci za "Vatrene" bili su Ante Budimir i Ivan Perišić. Očekuje se da će obojica zaigrati i večeras.
Susret počinje u 20:45 sati, a prijenos je na programu Nove TV.
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