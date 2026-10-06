skraćen popis
Bilić objavio popis za Španjolsku, otpisao je četvoricu
Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 sati na rasprodanom Poljudu igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija protiv Španjolaca. Slaven Bilić skratio je popis za četiri igrača koji neće biti u zapisniku.
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Naime, Bilić je za ovu reprezentativnu akciju pozvao 27 igrača. Za svaku utakmicu u zapisniku može biti 23 nogometaša, zbog čega četvorica moraju na tribine.
Tako protiv "Furije" u kadru neće biti Ivan Smolčić, koji je otpao zbog viroze, te Lovro Majer, Franjo Ivanović i Petar Musa.
Veznjak AEK-a Lovro Majer jedini je igrač koji je izostavljen s Bilićeva popisa za dvije utakmice zaredom, prenosi Index.hr.
Protiv Engleske na tribinama su bili Marin Pongračić, Majer, Ante Budimir i Dion Drena Beljo. Sad su se Pongračić, Budimir i Beljo vratili u kadar. Umjesto Ivanovića i Muse, koji su bili starteri u najtežem porazu u povijesti protiv Engleske, Bilić je vratio Budimira i Belju. Upravo je Beljo bio jedini hrvatski strijelac u prošlotjednom porazu od Španjolske u Sevilli (1:4).
Popis hrvatskih igrača za Španjolsku:
Golmani: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur
Braniči: Josip Stanišić, Marin Pongračić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo
Vezni: Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Petar Sučić, Kristijan Jakić, Luka Sučić, Josip Mišić
Napadači: Ivan Perišić, Dion Drena Beljo, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Igor Matanović
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