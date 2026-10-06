Bilić objavio popis za Španjolsku, otpisao je četvoricu

Protiv Engleske na tribinama su bili Marin Pongračić, Majer, Ante Budimir i Dion Drena Beljo. Sad su se Pongračić, Budimir i Beljo vratili u kadar. Umjesto Ivanovića i Muse, koji su bili starteri u najtežem porazu u povijesti protiv Engleske, Bilić je vratio Budimira i Belju. Upravo je Beljo bio jedini hrvatski strijelac u prošlotjednom porazu od Španjolske u Sevilli (1:4).