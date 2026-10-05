Fabián Ruiz
Španjolska na Poljudu bez velike zvijezde, otkriven razlog
Hrvatska nogometna reprezentacija nakon subotnjeg debakla protiv Engleske u utorak na Poljudu dočekuje Španjolsku. Njihov izbornik Luis de la Fuente neće moći računati na Fabiána Ruiza, koji je napustio kamp reprezentacije.
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Marca navodi da je veznjak PSG-a otišao iz reprezentacije nakon što je njegova supruga rodila sina Bertina. Ruiz će tako ostati u Parizu i neće putovati sa suigračima u Split.
Španjolski izbornik Luis de la Fuente tako će protiv Hrvatske na raspolaganju imati 24 igrača.
Osim Ruiza, za susret s "Vatrenima" nije dostupan ni Nico Williams.
Ako Španjolska osvoji bod u Hrvatskoj, matematički će se kvalificirati za četvrtfinale Lige nacija i igrati protiv Engleske za prvo mjesto.
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