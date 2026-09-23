situacija eskalirala
Slavni trener izgubio živce: Vikao na igrače, psovao i udarao šakom o zid...
Momčad Napolija loše je startala u Serie A. Samo sedam bodova nakon pet odigranih kola, a posljednja utakmica, remi 1:1 protiv Fiorentine, dovela je do eskalacije lošeg raspoloženja u svlačionici.
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Trener Massimiliano Allegri navodno je nakon utakmice izgubio živce, vikao na igrače, psovao i udarao šakama o zid. Igračima je poručio da se situacija hitno mora promijeniti te da im nedostaje energije i želje za pobjedom, piše Gol.hr.
Talijanski mediji upozoravaju i da su odnosi između Allegrija i nekoliko važnih igrača ozbiljno narušeni. Među njima je i Kevin de Bruyne od čijeg se transfera ovog ljeta mnogo očekivalo, ali Belgijac nije opravdao očekivanja.
Allegri je odlučio da je vrijeme za uvođenje discipline u svlačionicu, a talijanski mediji pišu i kako preispituje odluke iz ljetnog prijelaznog roka te da želi reprezentativnu stanku iskoristiti za resetiranje momčadi i pronalazak izlaska iz krize.
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