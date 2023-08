Tajna policija, nadzor iz zraka, specijalci… Kako će danas izgledati Zagreb?

Podijeli :

Marko Lukunic /Pixsell

Novinar Dušan Miljuš gostovao je u N1 studiju uživo, gdje je komentirao navijačke nerede u Grčkoj.

“Grčka policija je u startu zakazala i nije ozbiljno shvatila upozorenja hrvatske policije. Ipak, nemojmo zaboraviti da je ljeto, da su godišnji odmori i možda u strukturi policije nisu bili oni koji inače rade”, kazao je uvodno.

Osvrnuo se potom na osiguranje utakmice koja će se u utorak od 20 sati odigrati na Maksimiru između Dinama i AEK-a.

“Za sada nema informacija da su iz Grčke stigli rizični navijači. Prvi sigurnosni dio prošao je bez ikakvih problema. Jako je policijsko osiguranje, hotel je također pod posebnim režimom, a na treningu momčadi mogli smo vidjeti da je tamo specijalna policija. Hrvatska policija ima veliko iskustvo s organizacijama utakmica velikog rizika”, rekao je.

“Ovdje se vjerojatno radi po nekoj špranci za osiguranje ovakvih utakmica, no rutina je nešto što može biti pogubno. Najkritičnije po tom planu je odlazak momčadi AEK-a iz hotela do stadiona. Tu će policija sigurno imati i nekakvu zračnu potporu, naprosto zbog nekakvog vizualnog pregleda i eventualno kretanja navijača. U takvim situacijama kod utakmica visokog rizika postoji sigurno i tajni dio policije, gdje se vjerojatno stupilo u kontakt s nekim istaknutim visokim pripadnicima Bad Blue Boysa, gdje im se jasno daje do znanja da budu odgovorni i da drže stvari pod kontrolom”, dodao je.

Miljuš smatra da u utorak ne smije doći ni do kakvoga incidenca. “Znamo što bi značilo da iz neke pozicije dolazi jedan kamen na taj autobus. Bilo kakav manji incident bio bi povod Upravi AEK-a da otkažu utakmicu. Uvijek može postojati neki faktor iznenađenja i policija mora na to biti spremna. Policija sve mora analizirati i staviti na višu potenciju i u svojim pripremama za utakmicu i u samoj analizi informacija za utorak”, kazao je.

Ipak, gost N1 televizije vjeruje da do izgreda neće doći.

“Mislim da je sada svima u interesu da utakmica prođe bez izgreda, a vjerujem i da najave nekakvog osvetničkog pohoda nisu realne. Tko bi riskirao kazne, a i policija ima sredstva i snage da vrlo lako identificira takve skupine”, smatra Miljuš.

Upitan je i kako se preveniraju neredi kakve smo vidjeli u Grčkoj. “U policiji postoje ljudi koji prate navijačku supkulturu, imaju njihova imena, fotografije, mjesta okupljanja. Saada je jedino pitanje je li njih dovoljno. Prema ovome što smo vidjeli da je hrvatska policija proslijedila grčkoj, vidimo da su imali insajderske informacije. Sada je eventualno pitanje jesu li trebali poslati svoje ljude dolje i vidjeti je li se moglo učiniti više na terenu. To je sada legitimno pitanje”, kaže.

Prokomentirao je i kako spriječiti huliganizam koji se veže za sport, posebno nogomet. “Represija nikada nije riješila neki problem. To je naprosto skup nekih mjera, tu se moraju i klubovi drugačije i žešće postaviti prema onima koji izazivaju nerede. Ne možemo reći da su među 10.000 Boysa svi huligani. Među njima ima studenata i ljudi s diplomama. Treba takve pitati kako bi on reagirao da ide s djetetom na utakmice i da je na stadionu izložen neredu kao nevina žrtva”, govori.

Prokomentirao je i smatra li hoće li ovakvi događaji dovesti do eskalacije navijačkih sukoba.

“Već večeras je prva prilika da se pošalje poruka i da ovo ostane izolirani i tragični incident. Ako Dinamo prođe u Ligu prvaka, Bad Blue Boysi mogu očekivati da na budućim gostovanjima budu i pod posebnom paskom policije, da na svaki i najmanji incident policija reagira nasiljem, ponekad možda i neprimjerenim. A mogu očekivati i da budu meta suparničkih skupina”, zaključuje Miljuš.

