POTROŠENO 100 MILIJARDI EURA
AfD traži prekid pomoći Ukrajini: "Novac koji dobiva Kijev nedostaje Njemačkoj"
Njemačka krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) ponovno je pozvala na obustavu pomoći Ukrajini, tvrdeći da bi se milijarde eura koje Njemačka izdvaja za Kijev mogle iskoristiti za mirovine, obnovu škola i izgradnju cesta.
Predstavnici CDU-a, SPD-a i Zelenih uzvraćaju da bi odustajanje od potpore Ukrajini dugoročno ugrozilo njemačku sigurnost i moglo prouzročiti još veće troškove, pišu njemački mediji.
Tijekom rasprave u Bundestagu o pomoći Ukrajini, glasnogovornik AfD-a za vanjsku politiku Markus Frohnmaier ustvrdio je da je Njemačka od početka ruske invazije potrošila više od 100 milijardi eura na potporu Ukrajini i troškove povezane s ratom.
Prema njegovim riječima, tim se novcem moglo riješiti pitanje obnove škola, svakom njemačkom umirovljeniku isplatiti 6000 eura ili znatno proširiti mrežu autocesta.
Poruka AfD-a bila je jasna: novac koji se izdvaja za Ukrajinu nedostaje njemačkim građanima.
Što se krije iza iznosa od 100 milijardi eura?
Međutim, iznos koji navodi AfD ne odnosi se isključivo na novac poslan Ukrajini. U njega su uključeni vojna, financijska i humanitarna pomoć, ali i milijarde eura koje Njemačka troši na zbrinjavanje ukrajinskih izbjeglica na vlastitom teritoriju.
Unatoč tome, Frohnmaier smatra da njemačka vlada pogrešno određuje prioritete.
"Vaša je dužnost prema Njemačkoj, a ne prema Ukrajini", poručio je zastupnicima vladajuće većine, nazivajući kancelara Friedricha Merza "kancelarom Ukrajine".
Ustvrdio je da se za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog uvijek pronađe novac, dok se od njemačkih građana istodobno traži štednja.
Slične stavove iznijeli su i zastupnici AfD-a Steffen Kotré i Anna Rathert. Kotré je ustvrdio da zapadno oružje ne može donijeti vojni poraz Rusije te da nastavak isporuka samo produljuje rat i stradavanje ljudi, javlja Fenix magazin.
CDU: Rusija je odgovorna za troškove rata
Predstavnici drugih velikih parlamentarnih stranaka odbacili su takve argumente, upozoravajući da bi prekid pomoći Ukrajini mogao imati ozbiljne posljedice za Njemačku i cijelu Europu.
Zastupnik CDU-a Knut Abraham optužio je AfD da pokušava suprotstaviti interese njemačkih poreznih obveznika žrtvama ruske agresije.
"Uzrok troškova leži u Putinovu ratu protiv Ukrajine i protiv Europe", poručio je Abraham.
Njegov stranački kolega Nicolas Zippelius upozorio je na ruske hibridne napade i procjene obavještajnih službi prema kojima bi ruska pobjeda mogla izazvati nove izbjegličke valove i Europi nametnuti dodatne milijarde eura troškova.
Prema tom stajalištu, smanjivanje pomoći Ukrajini danas moglo bi značiti znatno veće izdatke u budućnosti.
"Ukrajina nas već danas brani"
Zastupnik CDU-a Carl-Philipp Sassenrath naglasio je da potpora Ukrajini nije samo pitanje solidarnosti nego i europske sigurnosti.
Prema njegovim riječima, Njemačka i Europa moraju dobiti na vremenu kako bi ojačale vlastite obrambene sposobnosti, a ukrajinski otpor ruskoj agresiji upravo im to omogućuje.
Zato, smatra Sassenrath, Ukrajina "već danas brani" Njemačku i ostatak Europe.
Rasprava u Bundestagu tako je još jednom pokazala duboke političke podjele oko nastavka njemačke pomoći Ukrajini.
Dok AfD inzistira na tome da novac njemačkih poreznih obveznika treba ostati u zemlji, CDU, SPD i Zeleni smatraju da je ulaganje u ukrajinsku obranu istodobno ulaganje u sigurnost same Njemačke.
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