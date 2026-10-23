Načelnik Glavnog stožera
Afera trese Novi Zeland: Šef oružanih snaga podnio ostavku: "Pogriješio sam i preuzimam odgovornost"
Načelnik Glavnog stožera novozelandskih oružanih snaga, zrakoplovni maršal Tony Davies, podnio je u petak ostavku nakon što je priznao da je, dok je zapovijedao jednom vojnom postrojbom, bio u neprimjerenoj vezi.
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„Žao mi je što to nisam otkrio kada sam imao priliku“, poručio je Tony Davies u svojoj izjavi. Nije iznio pojedinosti o okolnostima veze niti je otkrio kada se ona dogodila, piše AP.
Davies se novozelandskom ratnom zrakoplovstvu pridružio 1984. godine, a 2024. imenovan je načelnikom Glavnog stožera novozelandskih oružanih snaga. Vojska je priopćila da će njegove dužnosti preuzeti zamjenik načelnika, kontraadmiral Mat Williams.
„Ostavku podnosim iz osobnih razloga, a ona je posljedica pogrešnih procjena koje sam donio u prošlosti i za koje preuzimam odgovornost“, izjavio je Davies.
„Te su pogrešne procjene bile u suprotnosti s vrijednostima oružanih snaga.“
Slučaj preuzeo neovisni glavni inspektor
Novozelandska vojska priopćila je da neće dodatno komentirati slučaj. Predmet je proslijeđen neovisnom glavnom inspektoru nadležnom za istrage postupanja pripadnika oružanih snaga.
Ministar obrane Paul Goldsmith potvrdio je da je zaprimio Daviesovu ostavku.
Goldsmith je u priopćenju naveo da je riječ o „pitanju integriteta“ te da se složio s Daviesom kako njegov ostanak na dužnosti više nije održiv.
„Priznajem njegove 42 godine službe i doprinos novozelandskim oružanim snagama, ali napominjem da će okolnosti njegove ostavke predstavljati veliko razočaranje za pripadnike i pripadnice oružanih snaga“, izjavio je Goldsmith.
Četiri desetljeća vojne karijere
Prema podacima objavljenima na internetskoj stranici novozelandske vojske, Davies je 2000. godine završio program zapovjednog i stožernog usavršavanja američkog ratnog zrakoplovstva u zrakoplovnoj bazi Maxwell u Alabami.
Godine 2013. završio je i Kraljevski koledž za obrambene studije u Londonu.
Davies je 1998. godine odlikovan Novozelandskim ordenom za zasluge, u stupnju člana, zbog svoje uloge u evakuaciji teško bolesnog američkog državljanina s Antarktike usred antarktičke zime.
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