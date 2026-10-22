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Lançon-Provence

Apokaliptične poplave u Francuskoj; najmanje troje mrtvih, "nezabilježeni" vodostaji

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Hina
|
22. lis. 2026. 09:59
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(Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Thibaud MORITZ / AFP

Obilna kiša u južnoj Francuskoj dovela je do znatnih poplava, pri čemu je poginulo najmanje troje ljudi, a tisuće su domova ostale bez električne energije.

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Regionalne vlasti priopćile su u srijedu da su zbog oluje vodostaji porasli na "nezabilježene" razine. Navodi se da su u oluji tri osobe smrtno stradale, a jedna je ozlijeđena.

Novine La Provence izvijestile su pozivajući se na nadležne službe da su u podrumu u mjestu Lançon-Provenceu pronađene utopljene 86-godišnjakinja i 26-godišnjakinja. U mjestu Saint-Mitre-les-Rempartsu 75-godišnja je osoba smrtno stradala uslijed olujnog nevremena.

Regionalne vlasti navele su da je oko 250 ljudi iz mjesta Arlesa i Saint-Martin-de-Craua smješteno u evakuacijske centre.

Zabilježena je znatna materijalna šteta, a ceste i željezničke pruge su blokirane. Također, došlo je do prekida opskrbe električnom energijom i telefonskih veza, dodaje se. Oluja Adam ranije je uzrokovala teške poplave u istočnoj Španjolskoj, pri čemu je smrtno stradalo najmanje pet osoba.

Teme
evakuacija materijalna šteta oluja poplave žrtve

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