izgubio lijevu ruku
Glasnogovornik bivšeg ukrajinskog proruskog premijera ranjen u atentatu u Moskvi
Bivši glasnogovornik nekadašnjeg proruskog premijera Ukrajine ranjen je u petak u eksploziji automobila u Moskvi, prenose ruski mediji.
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Kommersant je objavio da je Sergej Zavorotnij, nekadašnji bliski suradnik Mikole Azarova, ukrajinskog premijera od 2010. do 2014., hospitaliziran nakon eksplozije automobila u četvrti Čertanovo.
Drugi je to takav bombaški napad u Rusiji u dva dana, piše Reuters. Moskva za ranije atentate na visoke vojne dužnosnike i osobe uključene u ruske ratne napore krivi Ukrajinu.
Televizija Ren TV i Telegram kanal 112 izvijestili su da je Zavorotnij u napadu izgubio lijevu ruku te da je u bolnici s potresom mozga, prijelomima rebara i drugim ozljedama.
Zavorotnijev bivši šef Azarov pobjegao je u Rusiju 2014. godine, kada je ukrajinska revolucija na Majdanu svrgnula proruskog predsjednika Viktora Janukoviča nakon što je on prekršio obećanje o bliskijim odnosima s Europskom unijom, prenosi Reuters.
Azarov je u petak za rusku državnu novinsku agenciju TASS izjavio da nema nikakvih informacija o eksploziji automobila bombe, osim da je Zavorotnij preživio.
Dan ranije u Sankt Peterburgu je ubijen dužnosnik ruske vojske. Ukrajinski izvori u nekim slučajevima preuzimaju odgovornost, dok u drugima to niječu. Napad u četvrtak Kijev nije komentirao.
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