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izgubio lijevu ruku

Glasnogovornik bivšeg ukrajinskog proruskog premijera ranjen u atentatu u Moskvi

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Hina
|
13. stu. 2026. 11:12
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Investigators work at the scene of a car explosion. (Photo by Andrey BORODULIN / AFP)
AFP/ANDREY BORODULIN

Bivši glasnogovornik nekadašnjeg proruskog premijera Ukrajine ranjen je u petak u eksploziji automobila u Moskvi, prenose ruski mediji.

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Kommersant je objavio da je Sergej Zavorotnij, nekadašnji bliski suradnik Mikole Azarova, ukrajinskog premijera od 2010. do 2014., hospitaliziran nakon eksplozije automobila u četvrti Čertanovo.

Drugi je to takav bombaški napad u Rusiji u dva dana, piše Reuters. Moskva za ranije atentate na visoke vojne dužnosnike i osobe uključene u ruske ratne napore krivi Ukrajinu. 

Televizija Ren TV i Telegram kanal 112 izvijestili su da je Zavorotnij u napadu izgubio lijevu ruku te da je u bolnici s potresom mozga, prijelomima rebara i drugim ozljedama.

Zavorotnijev bivši šef Azarov pobjegao je u Rusiju 2014. godine, kada je ukrajinska revolucija na Majdanu svrgnula proruskog predsjednika Viktora Janukoviča nakon što je on prekršio obećanje o bliskijim odnosima s Europskom unijom, prenosi Reuters. 

Azarov je u petak za rusku državnu novinsku agenciju TASS izjavio da nema nikakvih informacija o eksploziji automobila bombe, osim da je Zavorotnij preživio.

Dan ranije u Sankt Peterburgu je ubijen dužnosnik ruske vojske. Ukrajinski izvori u nekim slučajevima preuzimaju odgovornost, dok u drugima to niječu. Napad u četvrtak Kijev nije komentirao. 

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Teme
sergej zavorotnij atentat moskva rusija

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