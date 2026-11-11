vojska u pripravnosti
Putin sprema novi veliki udar na Ukrajinu: Otkriven plan koji bi mogao imati teške posljedice
Denis Jaroslavski, zapovjednik ukrajinske 57. motorizirane brigade, izvijestio je da je rusko vojno zapovjedništvo izdalo naredbu o potpunom uništenju ključnih mostova preko rijeke Dnjepar.
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Prema izvješćima, Jaroslavski je rekao da cilj nije samo poremetiti ukrajinsku vojnu i civilnu logistiku, nego i učiniti životne uvjete u najvećim ukrajinskim gradovima nepodnošljivima. Naveo je da Moskva razmatra moguće vrste oružja za napade, identificira ranjive točke i izrađuje detaljne operativne planove, prenosi Kyiv Post.
Prema pisanju The Moscow Timesa, načelnik ruskog Glavnog stožera Valerij Gerasimov izvijestio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da je vojska spremna napasti strateški važne mostove u Ukrajini.
Ruske snage pojačale su napade na ukrajinska energetska postrojenja uoči zime, a nedavno su počele napadati i mostove u Kijevu. Rusija je 1. i 2. listopada pogodila Južni most u glavnom gradu, zatim 3. i 4. listopada Sjeverni most, koji je ponovno bio meta napada 7. studenoga.
Napadi su izvedeni i na most s kabelskom konstrukcijom u Zaporižji 6. listopada te na Središnji most u gradu Dnjepru 30. listopada.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je 9. studenoga, nakon sastanka s vrhovnim zapovjednikom ukrajinskih oružanih snaga Mihajlom Drapatijem, da Rusija namjerava podijeliti Ukrajinu duž rijeke Dnjepar.
"Detaljno smo razgovarali o izazovima koje donosi ruska operacija usmjerena protiv naših mostova i energetske mreže. Rusija pokušava podijeliti Ukrajinu duž Dnjepra i što je više moguće uništiti živote ljudi te život u našim gradovima i selima", rekao je Zelenski.
Mogu li ključni mostovi biti uništeni?
Ukrajinski portal Korrespondent, pozivajući se na stručnjakinju za mostove Anu Minjukovu, navodi da su mostovi preko Dnjepra projektirani tako da mogu izdržati velika opterećenja te da oštećenje pojedinih dijelova konstrukcije vjerojatno ne bi dovelo do njihova rušenja.
Međutim, napadi balističkim projektilima ili višestruki napadi dronovima mogli bi onemogućiti promet preko mostova i tako ostvariti Putinov cilj.
S tim se mišljenjem slaže i prometni stručnjak Dmitrij Bespalov, koji je izjavio:
"Mostovi se obično ne uništavaju projektilima, nego eksplozivom koji postavljaju vojni inženjerci. Mi smo 2022. godine rušili mostove u sklopu aktivne obrane. Ako znate gdje postaviti eksplozivno punjenje, možete učiniti popravak mosta potpuno ekonomski neisplativim."
Ukrajina već gradi alternativne mostove
Portal Censor.NET izvijestio je 30. listopada da je već započela izgradnja alternativnih prijelaza preko rijeke Dnjepar, a planirano je da prvi novi mostovi budu otvoreni početkom 2027. godine.
Prema riječima ukrajinskog ministra obnove i infrastrukture Mikole Kalašnjika, planirana je izgradnja ukupno 21 alternativnog mosta.
Dodao je da su radovi u Kijevu već započeli te da se financiraju sredstvima državnog proračuna.
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