„Nema ribe, znamo to 100 posto“: Što sumnjivi ribarski brodovi rade uz europske obale?

Veći je problem kako se protiv takvih sumnjivih operacija boriti na razini EU-a i pojedinih država. Kako stručnjak za hibridno ratovanje Julian Pawlak ističe u radu koji je objavio Njemački institut za međunarodne i sigurnosne poslove, mnoga plovila ruske flote u sjeni djeluju uz lažne ili skrivene vlasničke strukture i aranžmane osiguranja ili mijenjaju zastave pod kojima plove.