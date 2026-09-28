UZ GRANICU S UKRAJINOM
Sirene, dronovi i skloništa: Raste strah od mogućih ruskih napada
Stanovnici poljskog pograničnog mjesta Dorohusk sve češće čuju upozorenja o mogućim zračnim prijetnjama, dok vlasti upozoravaju na mogućnost ruskih hibridnih napada.
U poljskom Dorohusku, mjestu udaljenom svega dva kilometra od graničnog prijelaza prema Ukrajini, telefoni su se u jednom danu tri puta oglasili upozorenjem da bi dron ili projektil mogao prijeći iz Ukrajine te da stanovnici trebaju biti na oprezu i spremni skloniti se.
Dok su iznad mjesta tragovi na nebu presijecali blijedoplavo nebo, a vojni helikopteri nadlijetali područje, promet na graničnom prijelazu prema Ukrajini tri je puta bio obustavljen, a jednom je evakuirano i osoblje.
Upozorenja i prekidi prometa dogodili su se u četvrtak, dok je ondje boravila ekipa Associated Pressa. Za stanovnike poljske istočne granice to je postala nova stvarnost, a rat u Ukrajini, koji traje već četiri i pol godine, sve se snažnije osjeća u njihovoj blizini, prenosi ABC.
Gradonačelnik: Postoji novi nemir i strah...
Rusija nije u ratu s Poljskom, no europski čelnici posljednjih godina upozoravaju da Moskva provodi niz takozvanih hibridnih napada, uključujući sabotaže, dezinformacije i kibernetičke napade, kako bi izvršila pritisak na protivnike na Zapadu i u NATO-u.
Poljska strahuje da bi dronovi ili projektili iz napada na Ukrajinu mogli slučajno prijeći na njezin teritorij, ali i da bi to moglo biti dio ruske strategije neizravnih napada.
Strah je dodatno porastao nakon što su 13. rujna rano ujutro dva ruska drona eksplodirala na ukrajinskoj strani graničnog prijelaza Dorohusk-Jahodyn. Eksplozije su se jasno čule u Dorohusku.
„Postoji novi nemir i strah jer ste te eksplozije te noći u našem selu mogli vrlo dobro čuti. Nikada prije nismo imali nešto takvo. Prvi put su se oglasile sirene“, rekao je Wojciech Sawa, gradonačelnik Dorohuska.
Priprema za moguće napade
Poljski premijer Donald Tusk 17. rujna upozorio je da Rusija planira hibridne napade dronovima ili raketama na europske zemlje koje podupiru Ukrajinu, među kojima je i Poljska. Posebno bi ugrožena u idućim mjesecima mogla biti područja uz ukrajinsku granicu.
Slična upozorenja iznijeli su i drugi europski čelnici te obavještajne službe, navodeći da bi Rusija mogla pojačati svoju kampanju hibridnih napada.
Stanovnici Dorohuska već godinama žive u sjeni rata. U prvim danima ruske invazije na Ukrajinu 2022. gledali su ukrajinske izbjeglice kako prelaze granicu, a u srpnju je ruski projektil prošao kroz zračni prostor istočne Poljske prije nego što se srušio oko 90 kilometara unutar poljskog teritorija.
Nedavni napadi dronovima i nastojanja poljske vlade da stanovništvo pripremi za moguće ozbiljnije incidente među lokalnim stanovništvom izazvali su dodatnu zabrinutost, ali i zbunjenost.
Ravnatelj škole u Dorohusku Jarosław Wójcicki rekao je da djelatnici škole, uključujući školskog psihologa, s učenicima sada „praktički svaki dan“ razgovaraju o tome kako ostati siguran.
Škola je dosad jednom morala biti evakuirana, a Wójcicki je pokazao dvije prostorije u podrumu zgrade u kojima su se djeca sklonila. Prozori su prekriveni daskama kako bi se spriječilo da u slučaju eksplozije razbijeno staklo nekoga ozlijedi.
„Starija djeca nisu imala nikakav problem, nisu pokazivala nikakve posebne emocije. Kod mlađe djece moglo se vidjeti malo straha, ali učitelji su se dobro brinuli o njima“, rekao je ravnatelj.
Wójcicki je odgovoran za sigurnost stotina djece koja u školu u Dorohusku dolaze iz okolnih sela. Glas mu je zadrhtao dok je govorio o veličini tog zadatka.
Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz posjetio je 22. rujna granični prijelaz Dorohusk-Jahodyn i najavio da se u pogranično područje dovode novi elementi protuzračne obrane. Dodao je da su raketni sustavi Patriot raspoređeni u dvije poljske regije koje graniče s Ukrajinom, uključujući onu u kojoj se nalazi Dorohusk.
Stanovnici još nisu dovoljno pripremljeni
Unatoč ozbiljnim upozorenjima vlasti, pogranične zajednice još uvijek sustižu potrebe civilne zaštite.
„Na početku smo procesa izgradnje otpornosti građana i države na prijetnje. Moramo se sjetiti da smo posljednjih 40 godina mislili da ćemo živjeti u miru“, rekao je Mirosław Sokal, voditelj sigurnosti stanovnika grada Lublina, 90 kilometara zapadno od Dorohuska.
Zbog nedostatka čvršće infrastrukture, rekao je, Poljaci bi se u slučaju zračne opasnosti trebali pridržavati barem jednog osnovnog pravila – ući u zatvoren prostor i imati dva zida između sebe i bilo kojeg prozora.
Gradonačelnik Dorohuska Sawa rekao je da stanovnici sela uglavnom žive u kućama koje imaju podrume te da su oni očito mjesto za skrivanje u slučaju zračne opasnosti.
„Ako ja nemam podrum, moj susjed ga vjerojatno ima“, rekao je. No stanovnici Dorohuska s kojima je razgovarao AP djelovali su zbunjeno oko toga što bi trebali učiniti u slučaju stvarnog napada.
„Za sada dobro spavam noću pa to zapravo ni ne čujem“, rekla je Irena Popek, žena u osamdesetim godinama. Ako bi došli zrakoplovi, rekla je, njezin podrum nije opcija jer je poplavljen. „Jednostavno se nemam gdje sakriti i to je to.“
Renata Pastuszo, zaposlenica lokalne trgovine, rekla je da je tijekom nedavnog oglašavanja sirene nastavila raditi jer je bolje zadržati pozitivan duh suočen s ruskom prijetnjom.
Krzysztof Rulka, još jedan stanovnik Dorohuska, požalio se da upozorenja sada stižu prečesto, zbog čega ljudi više ne znaju što ona zapravo znače.
„Da mi netko kaže da će dron eksplodirati u središtu Dorohuska, znao bih što učiniti. Ali ova zbunjenost – negdje u Ukrajini traje zračni napad – pa što bih ja sada trebao? Pobjeći u Njemačku?“ rekao je.
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