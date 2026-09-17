Rusija pojačava hibridne napade na Zapad. Izvor iz Kremlja: Europi ćemo zagorčati život

Prema izvorima Bloomberga iz obavještajnih službi, Rusija djeluje iz očaja nakon što su ukrajinski napadi dronovima na logistička čvorišta te sektor goriva i energetike nanijeli štetu ruskom gospodarstvu. Što su ukrajinski napadi bolniji, to su u ruskom vodstvu glasniji zahtjevi da Europa plati cijenu svoje potpore Kijevu.