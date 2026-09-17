ZBOG POTPORE UKRAJINI
Rusija pojačava hibridne napade na Zapad. Izvor iz Kremlja: Europi ćemo zagorčati život
Rusija pojačava hibridne napade na europske zemlje, a europski dužnosnici upozoravaju da bi takve operacije mogle dovesti i do civilnih žrtava, dok izvor blizak Kremlju za Bloomberg poručuje da će Moskva Europi zbog potpore Ukrajini "zagorčati život".
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Ruski hibridni napadi na europske zemlje postaju sve agresivniji i riskantniji, objavio je Bloomberg u opsežnom tekstu. Europski dužnosnici s kojima je razgovarao taj medij smatraju da je samo pitanje vremena kada bi takve operacije mogle rezultirati civilnim žrtvama.
Rusiju se ranije optuživalo za miješanje u izbore i korištenje migranata koji pokušavaju doći u Europu kao sredstva pritiska. Sada se Moskvu povezuje i sa sabotažama, podmetanjem požara, napadima na kritičnu infrastrukturu, kibernetičkim napadima i narušavanjem zračnog prostora.
Mnogi incidenti, osobito kibernetički napadi i hakerski upadi, uopće se javno ne objavljuju, što znači da je stvarni opseg ruske hibridne kampanje znatno veći od onoga što je poznato javnosti.
Jedan dužnosnik NATO-a rekao je za Bloomberg da je Rusija tijekom posljednja dva mjeseca usmjerila napade na obrambenu industriju i logističke ciljeve izravno povezane s potporom Ukrajini, prenosi neovisni ruski portal Meduza.
"Rusija dosljedno prepoznaje slabosti u infrastrukturi NATO-a"
Kampanja je, prema njegovim riječima, postala agresivnija i nosi veće rizike, ali njezin cilj nije izravno nanošenje fizičke štete, već ostvarivanje strateških ciljeva.
"Rusija dosljedno prepoznaje slabosti u infrastrukturi NATO-a i spremna je pokušavati s više taktika i ciljeva na fleksibilan i sve riskantniji način", rekla je Emily Ferris, suradnica britanskog Kraljevskog instituta za obrambene i sigurnosne studije (RUSI).
Europski dužnosnici uvjereni su da Moskva stoji iza tih operacija, koje su organizirane tako da ruskim vlastima omogućuju uvjerljivo poricanje odgovornosti. Izravni počinitelji, navodi Bloomberg, u pravilu se angažiraju preko posrednika za novac.
Izvor blizak Kremlju: Rusija zbog europske potpore Ukrajini namjerava zagorčati život Europi
Prema izvorima Bloomberga iz obavještajnih službi, Rusija djeluje iz očaja nakon što su ukrajinski napadi dronovima na logistička čvorišta te sektor goriva i energetike nanijeli štetu ruskom gospodarstvu. Što su ukrajinski napadi bolniji, to su u ruskom vodstvu glasniji zahtjevi da Europa plati cijenu svoje potpore Kijevu.
Izvor Bloomberga blizak Kremlju izravno je rekao da Rusija zbog europske potpore Ukrajini namjerava "zagorčati život" Europi kroz asimetrične hibridne operacije.
No, prema pisanju Bloomberga, dosadašnja kampanja zasad proizvodi suprotan učinak. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je da njegova zemlja postaje "svakodnevna meta hibridnog ratovanja", ali je Njemačka istodobno najavila isporuku projektila Ukrajini za sustave protuzračne obrane te pokrenula serijsku proizvodnju dronova za ukrajinsku vojsku.
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