Portugal
FOTO, VIDEO / Europska zemlja se priprema za snažnu oluju: Zatvorene sve škole, građanima poslano upozorenje
Portugal je u srijedu zatvorio sve škole i obustavio rad javnih službi koje nisu nužne dok se oluja Charles približavala kopnenom dijelu zemlje.
Prvi put otkako se pamti, oko 8000 škola diljem Portugala otkazalo je nastavu na nacionalnoj razini zbog najavljene oluje.
Ulice su uglavnom bile puste uoči dolaska snažne atlantske oluje, nakon što je vlada pozvala građane da ostanu kod kuće. Očekivalo se da će obilna kiša i uzburkano more pogoditi portugalsku obalu, uz udare vjetra do 140 kilometara na sat.
Bio je to prvi put otkako se pamti da je svih približno 8000 portugalskih škola otkazalo nastavu zbog prognozirane oluje, javlja Euronews.
Nevrijeme je praktički zaustavilo život u dijelu zemlje. Jedan od najteže pogođenih sektora je promet. Obustavljene su međugradske autobusne linije, ograničen je željeznički i riječni promet, otkazani su letovi, a uvedena su i ograničenja za brodove u lukama. U utorak su tisuće ljudi ostale bez električne energije.
U glavnom gradu Lisabonu autobusi su prometovali prazni, a neke su ulice bile poplavljene zbog začepljenih odvoda. Jedan nacionalni lanac supermarketa zatvorio je svoje trgovine.
Jedan od najvećih portugalskih trgovačkih lanaca, Pingo Doce, zatvorio je sve svoje supermarkete, a čak je i međunarodna tehnološka konferencija u Lisabonu, na kojoj sudjeluje oko 70.000 ljudi, otkazala događanja predviđena za taj dan. Riječ je o konferenciji Web Summit, koja se održava u Lisabonu i trebala je nastaviti program drugog dana održavanja.
Vlada je državnim službenicima naložila rad od kuće, dok su telekomunikacijski operateri i osiguravajuća društva povećali kapacitete za odgovor na moguće probleme.
Hitne službe, uz pomoć oružanih snaga, stavljene su u stanje najviše pripravnosti kako bi se izbjeglo ponavljanje tragedije koju je početkom godine izazvala oluja Kristin.
Meteorolozi: Oluja Charles izgubila je na snazi
U međuvremenu, najnovije prognoze upućuju na to da će posljedice oluje biti blaže nego što se strahovalo jer je izgubila „uvjete potrebne za jačanje”.
Jorge Ponte, meteorolog portugalskog Instituta za more i atmosferu (IPMA), izjavio je da se Charles tijekom proteklih nekoliko sati podijelio na dva središta, što je, prema njegovim riječima, „učinilo presudnu razliku”.
Govoreći za lokalnu televiziju SIC, objasnio je da meteorolozi rade na temelju različitih scenarija i vjerojatnosti te da je većina prognoza upućivala na vrlo tešku situaciju u srijedu.
Međutim, oluja je potom promijenila putanju na način koji prognostički modeli nisu predvidjeli, što je znatno promijenilo očekivanja za sljedeće sate.
Budući da je prošla južnije od Madeire nego što se prvotno predviđalo, središte ciklone udaljilo se od mlazne struje povezane s olujom Bruna te izgubilo uvjete koji bi joj omogućili daljnje jačanje.
Prema najnovijim prognozama, jedno središte oluje premjestit će se prema unutrašnjosti preko obale Alenteja, južno od Lisabona, dok se očekuje da će se drugo kretati prema središnjem dijelu zemlje.
Ta promjena ne znači da su ranija upozorenja na snažan vjetar bila neopravdana jer će vjetar i dalje biti vrlo jak, iako su neka upozorenja već snižena s crvene na narančastu razinu.
Očekuje se i nastavak intenzivnih oborina, koje će se postupno proširiti na središnje i sjeverne dijelove Portugala.
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