Jedan od najvećih portugalskih trgovačkih lanaca, Pingo Doce, zatvorio je sve svoje supermarkete, a čak je i međunarodna tehnološka konferencija u Lisabonu, na kojoj sudjeluje oko 70.000 ljudi, otkazala događanja predviđena za taj dan. Riječ je o konferenciji Web Summit, koja se održava u Lisabonu i trebala je nastaviti program drugog dana održavanja.