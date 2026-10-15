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EUROTUNEL

FOTO / Sudar minibusa i vlaka u Francuskoj, 19 ozlijeđenih

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N1 Info
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15. lis. 2026. 22:38
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Ilustracija: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Najmanje 19 osoba ozlijeđeno je u četvrtak navečer na sjeveru Francuske kada se minibus sudario s vlakom na utovarnoj platformi za Eurotunel, priopćile su lokalne vlasti.

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Prema priopćenju prefekture, nijedna ozljeda nije bila opasna po život. Na mjestu nesreće intervenirali su timovi hitne medicinske pomoći, policija i helikopter, piše Reuters.

U nesreći je sudjelovao minibus koji je prevozio vozače kamiona što su se pripremali ukrcati na vlak Le Shuttle na utovarnoj platformi u kompleksu Eurotunnela, navela je prefektura u naknadnom priopćenju.

Minibus se sudario s vlakom koji se upravo spremao krenuti, dodale su lokalne vlasti.

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eurotunel eurotunnel francuska nesreća francuska sudar francuska

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