EUROTUNEL
FOTO / Sudar minibusa i vlaka u Francuskoj, 19 ozlijeđenih
Najmanje 19 osoba ozlijeđeno je u četvrtak navečer na sjeveru Francuske kada se minibus sudario s vlakom na utovarnoj platformi za Eurotunel, priopćile su lokalne vlasti.
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Prema priopćenju prefekture, nijedna ozljeda nije bila opasna po život. Na mjestu nesreće intervenirali su timovi hitne medicinske pomoći, policija i helikopter, piše Reuters.
‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Au moins 19 blessés, dont 5 en urgence absolue, après une collision entre un train de fret et un bus à l’entrée du tunnel sous la Manche, dans le Pas-de-Calais. D’importants moyens de secours sont mobilisés sur place ainsi qu’un hélicoptère médicalisé. (Source : BFMTV)— Bastion (@BastionMediaFR) October 15, 2026
U nesreći je sudjelovao minibus koji je prevozio vozače kamiona što su se pripremali ukrcati na vlak Le Shuttle na utovarnoj platformi u kompleksu Eurotunnela, navela je prefektura u naknadnom priopćenju.
Minibus se sudario s vlakom koji se upravo spremao krenuti, dodale su lokalne vlasti.
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