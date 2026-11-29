LUKA MESEC NA ČELU GRADA
Ljubljana nakon dva desetljeća dobiva novog gradonačelnika
Ljubljana će nakon dva desetljeća dobiti novog gradonačelnika nakon što je dugogodišnjeg čelnika slovenskog glavnog grada Zorana Jankovića, prema neslužbenim rezultatima izbora, pobijedio Luka Mesec.
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Nakon više od 90 posto prebrojenih glasova, Mesec, sukoordinator stranke Ljevica, osvojio je 51,45 posto glasova, dok je za Jankovića glasovalo 48,55 posto birača.
Janković, koji je Ljubljanu vodio od 2006. godine, ove je godine prvi put morao u drugi krug gradonačelničkih izbora. Iako prebrojavanje glasova još nije završeno, priznao je poraz i čestitao protukandidatu na pobjedi.
Janković: Tužan sam
Gradonačelnik na odlasku zahvalio je građanima na dugogodišnjoj podršci, kao i svojem timu na svemu što su ostvarili tijekom njegova mandata.
"Tužan sam, ali očito je 20 godina bilo dovoljno", rekao je Janković. Poručio je da je nazvao Meseca, poželio mu uspjeh na novoj funkciji i ponudio pomoć u realizaciji budućih projekata.
Na pitanje čime će se baviti nakon odlaska s čela slovenskog glavnog grada odgovorio je da će uzeti vremena za razmišljanje. Istaknuo je i da poštuje odluku birača.
Mesec zahvalio biračima
Mesec je u prvoj izjavi za N1 nakon objave djelomičnih neslužbenih rezultata zahvalio svima koji su mu pružili podršku te poručio da ga već u ponedjeljak očekuje posao.
Sukoordinatorica Ljevice Asta Vrečko izrazila je zadovoljstvo izbornim rezultatima, ocijenivši da je Mesec pokazao kako je moguće voditi drukčiju politiku.
"Ljevica je krenula u borbu Davida protiv Golijata i Luka je pobijedio", rekla je Vrečko.
Bivši predsjednik slovenskog parlamenta i nekadašnji europarlamentarac Milan Brglez ocijenio je da su građani birali između dvaju različitih stilova upravljanja gradom. Upozorio je i da će zbog odnosa snaga u gradskom vijeću biti potrebno mnogo političke vještine za provedbu promjena.
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