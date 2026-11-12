PRVI PUT U 14 GODINA
FOTO, VIDEO / Španjolska u općem štrajku: Prosvjed prerastao u žestoki sukob s policijom, deseci uhićenih
U Barceloni su izbili sukobi prosvjednika i policije nakon što su deseci tisuća građana sudjelovali u prvom općem štrajku u Španjolskoj nakon 14 godina.
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Štrajk su organizirali najveći sindikati zbog visokih troškova života i sve teže dostupnosti stanovanja.
Prema dostupnim podacima, na prosvjedu u Madridu okupilo se oko 120.000 ljudi, dok ih je u Barceloni bilo više od 50.000, prenosi BBC. Ondje su skupine maskiranih osoba zapalile kontejnere za smeće, razbijale izloge trgovina i sukobile se s policijom, koja je upotrijebila suzavac. Zabilježeni su i pokušaji provale u trgovine, među kojima su Apple i Lego. Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je o desecima uhićenih.
Štrajk je izazvao velike poremećaje u javnom prijevozu i drugim javnim službama, a promet na nekoliko glavnih prometnica u Madridu i Barceloni bio je zaustavljen.
Povod masovnom nezadovoljstvu bilo je deložiranje 87-godišnje Maricarmen Abascal iz madridskog stana u kojem je živjela sedam desetljeća. Nekoliko tjedana poslije preminula je u bolnici, a njezin slučaj postao je simbol stambene krize.
Prema podacima portala Idealista, mjesečni najam stana od 50 četvornih metara u Madridu u listopadu je prosječno iznosio 1170 eura, dok je prosječna bruto plaća u Španjolskoj oko 2460 eura.
Clashes between protesters and police are ongoing in the Spanish capital, Madrid, and Barcelona. https://t.co/wpjnYxZ2Jd— Sprinter Report (@SprinterReport) November 12, 2026
Prosvjedi se održavaju uoči prijevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 29. studenoga. Socijalistički premijer Pedro Sánchez raspisao ih je nakon što parlament nije prihvatio njegov plan stambene reforme. Sánchez je podržao pravo radnika na štrajk, dok ga oporbena konzervativna Narodna stranka optužuje da prosvjede pokušava iskoristiti za političke bodove.
Čelnici sindikata UGT i CC OO ocijenili su štrajk uspješnim, ističući velik odaziv građana. S druge strane, predstavnici poslodavaca tvrde da je riječ o politički motiviranom štrajku, a ne o prosvjedu zbog radničkih prava.
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