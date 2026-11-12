FOTO, VIDEO / Španjolska u općem štrajku: Prosvjed prerastao u žestoki sukob s policijom, deseci uhićenih

Prema dostupnim podacima, na prosvjedu u Madridu okupilo se oko 120.000 ljudi, dok ih je u Barceloni bilo više od 50.000, prenosi BBC. Ondje su skupine maskiranih osoba zapalile kontejnere za smeće, razbijale izloge trgovina i sukobile se s policijom, koja je upotrijebila suzavac. Zabilježeni su i pokušaji provale u trgovine, među kojima su Apple i Lego. Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je o desecima uhićenih.