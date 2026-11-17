CNN
Srušila se američka komunikacijska mreža za nacionalnu sigurnost!
Visoko povjerljiva mreža koju američka Agencija za nacionalnu sigurnost (NSA) koristi za unutarnju komunikaciju ne radi, izvijestio je u utorak CNN pozivajući se na pet dobro upućenih osoba.
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Agencija pokušava utvrditi opseg problema, no nema neposrednih dokaza o kibernetičkom napadu, javlja CNN.
NSA nije zasad odgovorila na poruku u kojoj se tražio komentar o navodnom padu sustava.
Reuters za sada nije mogao utvrditi opseg ni trajanje kvara.
Izvješće dolazi usred sve veće zabrinutosti zbog niza tehničkih problema, osobito kvarova koji su prošlog tjedna zaustavili američki zračni promet i izazvali pad Microsoftove e-pošte.
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je umanjio važnost poremećaja, rekavši da su takvi problemi neizbježni. "Takve se stvari događaju“, rekao je Trump novinarima u Manili kada su ga pitali o padovima sustava. "U redu je.“
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