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KIBERNETIČKI NAPADI

Francuska optužila Iran za zagrijavanje hladnjaka u supermarketima, traži uhićenja

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Hina
|
10. stu. 2026. 10:18
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REUTERS
Stephane Mahe/REUTERS

Iranski veleposlanik u Francuskoj je u utorak ujutro pozvan na razgovor nakon kibernetičkih napada na hladnjake u supermarketima, priopćilo je francusko ministarstvo vanjskih poslova.

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"Pozivanje iranskog veleposlanika na razgovor, koje je ministar najavio jučer, odvilo se ovog jutra. Primio ga je glavni tajnik", priopćilo je ministarstvo.

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot optužio je u ponedjeljak Iransku revolucionarnu gardu da stoji iza nedavnog kibernetičkog napada na hladnjake u francuskim supermarketima, poručivši da će to imati posljedice za tu zemlju.

Dokazi za to nisu objavljeni. 

Zatraženi međunarodni uhidbeni nalozi

Pariško tužiteljstvo priopćilo je da je zatražilo međunarodne uhidbene naloge protiv vođe Šahida Kaveha, ofenzivne kibernetičke jedinice povezane s Revolucionarnom gardom, te njegova dva zamjenika.

Hakeri su sredinom listopada u Francuskoj preuzeli kontrolu nad rashladnim uređajima u stotinama supermarketa, pri čemu su podigli temperaturu i do 50 Celzijevih stupnjeva, što je dovelo do požara i propadanja hrane, objavila je francuska policija.

Slični incidenti dogodili su se početkom studenoga u desecima trgovina u Belgiji i Luksemburgu te u Švedskoj i Estoniji.

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