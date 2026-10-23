Heineken upozorava: Lijekovi za mršavljenje mogli bi smanjiti prodaju piva u pubovima

"Postaju promišljeniji u svojim odlukama i proširuju svoje preferencije. Takvo ponašanje nije karakteristično samo za korisnike lijekova GLP-1. Ono odražava šire trendove koje primjećujemo na tržištima na kojima poslujemo, a koji uključuju veću brigu o zdravlju i dobrobiti, umjerenost, raznovrsnost izbora i svjesniji pristup konzumaciji", dodao je.