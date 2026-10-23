STRAH OD PADA PRODAJE
Heineken upozorava: Lijekovi za mršavljenje mogli bi smanjiti prodaju piva u pubovima
Sve veća popularnost lijekova za mršavljenje poput Wegovyja i Ozempica mogla bi promijeniti navike potrošača i smanjiti prodaju piva i jabukovače, upozorio je nizozemski pivarski div Heineken, pozivajući britanske pubove i barove da prilagode svoju ponudu.
Nizozemska kompanija Heineken, drugi najveći proizvođač piva na svijetu, upozorila je britanske ugostitelje da bi sve raširenija upotreba lijekova za mršavljenje mogla dovesti do pada prodaje piva i jabukovače.
U prezentaciji koju je ranije ovog mjeseca poslala svojim britanskim ugostiteljskim partnerima navela je da lijekovi iz skupine GLP-1, među kojima su Ozempic i Wegovy, mogu smanjiti želju za konzumacijom alkohola. Zbog toga bi gosti mogli osjećati veću sitost i naručivati manje piva u pubovima i barovima.
Kako prenosi Reuters, dokument upozorava da bi tradicionalni izlasci tijekom kojih se popije nekoliko krigli piva mogli postati rjeđi u razdoblju sve raširenije primjene lijekova za mršavljenje.
Heineken: Primjećujemo određene promjene u ponašanju potrošača koji koriste lijekove iz skupine GLP-1
Heineken je ugostiteljima savjetovao da potiču prodaju piva u manjim količinama, ponude više bezalkoholnih i niskoalkoholnih pića te ih kombiniraju s manjim porcijama hrane. U suprotnom bi se mogli suočiti s manjim brojem gostiju i padom prihoda, prenosi Guardian.
"Primjećujemo određene promjene u ponašanju potrošača koji koriste lijekove iz skupine GLP-1 i nastavit ćemo pratiti kako se te navike budu razvijale tijekom 2027. godine", rekao je glasnogovornik Heinekena.
"Ponašanje potrošača mijenja se pod utjecajem niza širih trendova. GLP-1 jedan je od razvoja koje pratimo", dodao je.
U posljednje vrijeme znatno je porasla upotreba lijekova za mršavljenje, kojima se potrošači okreću u potrazi za brzim rješenjem za gubitak kilograma. Prema istraživanju JPMorgana, prošle je godine u Sjedinjenim Američkim Državama lijekove za mršavljenje koristilo oko deset milijuna ljudi.
"Korisnici lijekova mijenjaju navike"
Heineken je pojasnio da je prezentaciju podijelio s ugostiteljskim partnerima u sklopu redovite suradnje, kako bi im pomogao razumjeti promjene u potrošačkim navikama.
Među promjenama koje je kompanija uočila kod korisnika lijekova iz skupine GLP-1 jesu odabir manjih porcija pića, napitaka s manje alkohola i skupljih, premium proizvoda.
"Naše najnovije istraživanje potrošača pokazuje da korisnici lijekova iz skupine GLP-1 ne zamjenjuju jednostavno alkohol nekim drugim proizvodima", rekao je glasnogovornik.
"Postaju promišljeniji u svojim odlukama i proširuju svoje preferencije. Takvo ponašanje nije karakteristično samo za korisnike lijekova GLP-1. Ono odražava šire trendove koje primjećujemo na tržištima na kojima poslujemo, a koji uključuju veću brigu o zdravlju i dobrobiti, umjerenost, raznovrsnost izbora i svjesniji pristup konzumaciji", dodao je.
Uz pivo Heineken, kompanija u svom portfelju ima i brendove poput Amstela, meksičkog piva Sol i jabukovače Strongbow.
Druge kompanije ne vide jednaku prijetnju
Proizvođači alkoholnih pića različito procjenjuju moguće posljedice sve raširenije upotrebe lijekova za mršavljenje.
Diageo, kompanija koja proizvodi Guinness, poručila je investitorima da bi se utjecaj lijekova GLP-1 mogao držati pod kontrolom čak i ako njihova primjena postane uobičajena.
S druge strane, Carlsberg je za Reuters izjavio da dostupni podaci ne potvrđuju tezu da lijekovi za mršavljenje utječu na trendove konzumacije piva.
Ipak, istraživanja koja su provele kompanije Circana, NIQ i KAM upućuju na to da korisnici lijekova GLP-1 piju manje alkohola.
Gotovo 14 milijardi funti od prodaje piva
Prema podacima koje navodi Heineken, britanski pubovi, barovi i restorani u godini zaključno s veljačom ostvarili su gotovo 14 milijardi funti prihoda od prodaje piva.
Od tog iznosa manje od 300 milijuna funti odnosilo se na bezalkoholna piva i ona s niskim udjelom alkohola.
Mogući utjecaj lijekova za mršavljenje tako postaje dodatni izazov za pivarsku industriju, koja mora pratiti promjene u navikama potrošača i prilagođavati ponudu sve većem interesu za umjereniju konzumaciju alkohola.
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