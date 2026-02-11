Heineken otpušta 6.000 radnika zbog pada prodaje piva: "Izazovni tržišni uvjeti"

Ukupni prihodi Heinekena u 2025. godini iznosili su 34,4 milijarde eura i bili su za 4,4 posto manji nego u 2024. Neto dobit iznosila je 2,7 milijardi eura i bila je veća za 4,9 posto, kada se isključe fluktuacije valutnih tečajeva, objavila je kompanija.